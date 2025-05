L’educazione con street art e falegnameria

QUARRATALaboratori di street art e falegnameria guidati da esperti del settore per i ragazzi dai 10 ai 17 anni: sono quelli già iniziati nel mese di aprile e organizzati dall’associazione di volontariato di Quarrata Pozzo di Giacobbe, in collaborazione con la Cooperativa Gemma. Si tratta di attività pomeridiane extrascolastiche che fanno parte del progetto Iutu (acronimo di In un tutto) e si svolgono allo Spazio Giovani Al Kalé, il centro di aggregazione giovanile dell’associazione in via Fiume a Quarrata. Nel laboratorio di falegnameria, i ragazzi stanno realizzando piccoli rifugi in legno per gli uccellini: un’attività concreta, che unisce manualità, cura dell’ambiente e senso di comunità. In quello di Street Art, invece, i partecipanti stanno progettando un murales collettivo che sarà realizzato nei prossimi mesi. "I laboratori sono molto più che semplici attività ricreative, sono strumenti per sentirsi parte attiva di una comunità - fanno sapere dall’associazione Pozzo di Giacobbe - Perché educare, per noi, significa anche questo: offrire spazi dove i giovani possano immaginare e costruire, insieme, il proprio futuro". Tutto il progetto, che coinvolge ben 420 minori della provincia, non solo di Quarrata, ma anche di Pistoia, Lamporecchio e San Marcello-Piteglio, mette in campo risorse economiche per 675mila euro e durerà 4 anni in tutto. E’ stato selezionato dall’Impresa sociale ’Con i Bambini’, nell’avviso ’Spazi Aggregativi di Prossimità’ che lo ha cofinanziato con 450mila euro, insieme a Fondazione Caript (125mila euro) e Comune di Quarrata (100mila euro). "La finalità è sempre quella di contrastare la povertà educativa anche come prevenzione del disagio giovanile".Daniela Gori