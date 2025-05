Ristori in arrivo: "L’impegno è stato rispettato"

"La Regione Toscana ha tenuto fede agli impegni presi e, nella seduta del 28 aprile scorso ha allocato a bilancio 240mila euro, che servono per dare risposta alle attività economiche potenzialmente danneggiate dalla chiusura di altrettante infrastrutture". Questo il commento del presidente della Provincia e sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, dopo l’approvazione della seconda variazione al bilancio della Regione Toscana, al cui interno ci sono anche i fondi per i ristori alle imprese danneggiate dalla interminabile sequenza di lavori a diversi ponti di proprietà dell’amministrazione provinciale. Tra questi non poteva mancare quello diventato famoso come il Ponte di Marmo, ovvero quello di Mersca.

"A seguito della disponibilità di queste risorse e nelle more dell’approvazione della legge – commenta Marmo – i Comuni interessati hanno individuato una ’zona rossa’ cioè l’area potenzialmente colpita dagli effetti di rallentamento del traffico e la zona rossa nel nostro Comune è sostanzialmente delle attività produttive compresa tra Maresca e Gavinana. A partire dai giorni prossimi l’amministrazione comunale avrà cura di fare una manifestazione d’interesse, oppure contattare personalmente le attività che ricadono nella zona rossa per raccogliere una scheda che faccia la fotografia del danno in termini di fatturato. Queste schede - precisa il primo cittadino - verranno trasmesse alla Regione Toscana che trasferirà le somme al Comune sulla base dell’istruttoria fatta, alle attività interessate". Negli anni in cui é stato inibito al traffico il calo degli incassi ha raggiunto punte del 30%, quindi si tratta di un ristoro non banale.

Andrea Nannini