Mati 1909 e il giardino moderno 10 anni di novità e formazione

Due traguardi prestigiosi da festeggiare nel weekend che sta per arrivare riguardano il gruppo "Mati 1909": è tempo di soffiare dieci candeline sia per "Accademia Italiana del Giardino" che per il ristorante agrituristico "Toscana Fair". Realtà che sono nate a fari spenti e che, nel giro di poco tempo, sono diventate un punto di riferimento importante per quanto riguarda la formazione e l’installazione di giardini all’avanguardia e, allo stesso tempo, un locale fra i più ricercati di tutta la provincia. Per questo, domani e sabato si svolgeranno alcuni eventi dedicati alla cultura del verde e della sostenibilità. I due giorni inizieranno con l’ "Open Day" di Accademia del Giardino nel corso del quale saranno presentati il catalogo dei nuovi webinar e corsi professionalizzanti e opportunità di formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro. Nello specifico, ci saranno stand dei principali partner dell’Accademia come "Formazione 3T" e "Dream Formazione" che presenteranno i prossimi corsi in programma rivolti a professionisti o giardinieri. Non

mancheranno, poi, punti informativi per Uniser, Fondazione Eat, Cna, PratoImprese, Centro per l’Impiego, Hello Servizi Linguistici che presenteranno l’offerta post diploma, i corsi ITS e IFTS per i neodiplomati e le opportunità per coloro che hanno terminato le scuole superiori o sono usciti dal mondo del lavoro e sono in cerca di un percorso formativo non universitario che rilasci una qualifica.

Spazio a dimostrazioni pratiche dei corsi più richiesti come quello sui giardini terapeutici, il convegno "Giardini secondo Natura" con crediti formativi per architetti, agronomi e periti agrari, più la presenza di laboratori per bambini sulla cucina e visite guidate ai giardini dimostrativi e agli orti di "Toscana Fair" accompagnati direttamente da Francesco e Paolo Mati. Gli eventi sono gratuiti, richiesta la prenotazione per il convegno, i laboratori e le visite: per informazioni e richieste, [email protected] oppure un messaggio al 3428110640.