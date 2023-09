Masotti: c’è l'ok per il progetto. Lavori nel 2024 a Serravalle

Un cantiere anticipato nei mesi scorsi, da realizzare con le risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E che dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi, visto che proprio un paio di giorni fa è stato approvato il progetto esecutivo. Questo lo stato d’avanzamento del piano relativo alle opere di efficientamento energetico della scuola primaria Margherita Hack e della secondaria di primo grado Enrico Fermi, di Masotti. Si tratta nel dettaglio di un’operazione che prevede un quadro economico di 90mila euro, per un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a rendere più efficiente e moderno il plesso scolastico.

Il passaggio successivo per quanto concerne l’iter burocratico dell’opera sarà poi rappresentato dalla pubblicazione del bando di gara volto ad individuare l’impresa che dovrà occuparsi del lavoro, che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà essere pubblicato entro la fine di quest’anno. Su queste basi, i lavori in questione dovrebbero quindi prendere il via nel 2024, tenendo conto del fatto che per allora l’anno scolastico sarà però già entrato nel vivo (visto che mancano comunque già pochi giorni al ritorno fra i banchi). E il cronoprogramma verrà stilato anche su queste considerazione: l’intenzione in linea teorica è di partire dagli spazi meno utilizzati dagli studenti e spostarsi via via sugli altri, in modo da ridurre al minimo l’impatto del lavoro. "Il cantiere non interferirà con l’attività scolastica – ha assicurato l’assessore ai lavori pubblici di Serravalle, Alessio Gargini (nella foto) – si tratta di un’operazione che restituirà alla cittadinanza immobili rinnovati e più efficienti".

