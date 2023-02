Maresca si aggiudica la sfida di carnevale

Archiviata con successo la quarta edizione del Carnevale della Montagna, in una piazza gremita da tanta gente che ha voluto essere presente alla sfilata dei carri. Ad aggiudicarsi la palma del migliore è stata, dopo un’attesa durata tre anni, la spettacolare scenografia messa in campo dai ragazzi del paese di Maresca con oltre 130 figuranti che quest’anno si sono aggiudicati anche il premio della simpatia a pari merito con Cireglio, quello dell’originalità e quello dei costumi. Evidentemente i tre secondi posti consecutivi hanno fatto scattare la molla per una scenografia straordinaria sia per dimensioni che per qualità, uno sforzo ripagato dalle giurie con il primo posto. Quella degli esperti era composta da Marcello Danti, Alessandro Tomasi, Luca Marmo, Monsignor Fausto Tardelli e Fabio Micheletti, rispettivamente sindaci di Abetone Cutigliano, Pistoia, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese.

Il "Carnevale di Rio" proposto in chiave montanara ha entusiasmato i contendenti nella sfida senza esclusione di colpi, buona anche per sviare l’attenzione dal tema dei carri, che è stato svelato soltanto ieri nel corso della sfilata aperta dal carro di Spignana ispirato alla "Fabbrica del cioccolato" che si è classificato ottavo con 95 voti, sotto un cielo grigio che non prometteva niente di buono, poi invece il meteo è stato collaborativo e i carri si sono susseguiti con: Mammiano ed il suo carro ispirato alla serie "La Casa di Carta", che si è aggiudicata la sesta posizione con 98 voti; San Marcello, che si è ispirato agli anni 80-90, è arrivato al quarto posto con 109 voti; Pian del Meo con il suo "Paradiso Sperduto" al decimo posto con 85 voti; poi Bardalone con "Un’opera incompleta" al settimo posto con 97 voti; Maresca con il "Carnevale di Rio" si è aggiudicata la coppa del vincitore con 127 voti; mentre Gavinana interprete del "Più Risiko meno Guerra", quest’anno ha acciuffato il terzo posto. Mentre i campioni uscenti di Pian degli Ontani (che all’ultimo tuffo hanno recuperato la coppa della precedente edizione) con "Eterna lotta tra bene e male", forti di 119 voti, si sono dovuti ’accontentare’ del secondo posto in classifica e dei premi speciali della miglior colonna sonora e scenografia e struttura. Cireglio e Le Piastre con il loro "Yabadabadoo!!", ispirato ai Flintstones, con 89 voti si sono piazzati al nono posto e infine Campotizzoro e Pontepetri con i simpaticissimi "Puffi" con 107 voti al quinto posto.

La sfilata è stata preceduta dai volontari di Misericordia di Cutigliano e Popiglio, Croce Rossa, Pubblica Assistenza di Maresca, Bardalone e Campotizzoro, Pubblica Assistenza Croce Verde di Prunetta e Avis Comunale Montagna Pistoiese, e dagli "amici" delle classi terza e quarta della primaria di San Marcello, da genitori e bambini della seconda primaria e dell’asilo nido Dynamo, a questi tre ultimi partecipanti è stato riconosciuto il premio simpatia della giuria.

Andrea Nannini