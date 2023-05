Maresca e Piastre unite nel nome dei... bugiardi

Forse si tratta di un segno del destino, ma sarà Maresca - capitale dell’autoironia -, a ospitare l’11 giugno la doppia selezione che individuerà un bugiardo senior e uno under 14, che parteciperanno di diritto alla 47° edizione del Campionato italiano della bugia, che si terrà il prossimo 6 agosto in piazza della Chiesa de Le Piastre, provando così ad aggiudicarsi il Bugiardino d’oro. "L’intento – si legge nella nota diffusa dal prestigioso sodalizio – è di quelli buoni: cercare di valorizzare i luoghi di origine. Con questo principio, l’Accademia della Bugia, in collaborazione con il Comune di San Marcello-Piteglio e la Pro Loco di Maresca, organizza una selezione di concorrenti per il Campionato Italiano della Bugia. La selezione-prosegue la nota- si svolgerà seguendo i connotati classici del Campionato della Bugia: ogni concorrente avrà a disposizione due minuti per raccontare la propria storia inventata dai toni paradossali. Cosa particolare, ogni frazione potrà candidare un solo concorrente a rappresentarlo. C’è tempo fino al 6 giugno per candidarsi, inviando la propria Bugia in forma scritta all’indirizzo [email protected] Soddisfazione espressa all’unisono dal presidente della Pro Loco di Maresca, Roberto Ducceschi ("Per noi è un vero piacere poter collaborare a questa iniziativa semplice e genuina"), dall’assessore al Turismo e agli eventi di San Marcello Piteglio, Clio Cinotti ("È una iniziativa importante, che dà valore al territorio e alla collaborazione tra paesi"); e dal vicesindaco dello stesso Comune, Giacomo Buonomini ("Ringraziamo gli amici dell’Accademia delle Piastre e la Pro loco di Maresca: ci fa davvero piacere avere nel nostro Comune una parte dell’evento goliardico"). Il bando è disponibile sul sito www.labugia.it.

Andrea Nannini