Marcia per la giustizia: "L’urgenza della Pace". E don Luigi Ciotti sarà cittadino onorario

Torna l’appuntamento con la "marcia per la giustizia", sabato 7 Settembre in piazza Risorgimento alle 20.30. Come ormai da qualche tempo, non si svolgerà con il corteo a piedi da Agliana a Quarrata, ma con le riflessioni sul palco da parte di personalità coinvolte attivamente sui temi della Pace e della convivenza civile. Nell’occasione sarà conferita la cittadinanza onoraria di Quarrata a don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera e da sempre legato alla Marcia. Giunta alla trentunesima edizione, la manifestazione quest’anno sarà per la prima volta organizzata senza il contributo di Antonio Vermigli. Instancabile animatore della Marcia da lui stesso ideata nel 1994, Antonio è morto un anno fa, il 13 luglio 2023. Anche se già molto malato era riuscito infatti a programmare gran parte dell’edizione dello scorso settembre. "In autunno don Luigi Ciotti mi ha incoraggiato ad assumermi l’impegno e la responsabilità di continuare ad organizzare la Marcia in memoria di mio padre e per i valori che hanno ispirato la sua vita – ha spiegato il figlio Tommaso Vermigli – Così nel dicembre scorso ci siamo riuniti. Erano presenti alla Casa della Solidarietà di Quarrata tanti "amici della Marcia" venuti anche da lontano. In quell’occasione abbiamo deciso che era giusto continuare". Quest’anno ci saranno alcune novità a rendere ancora più significativo, soprattutto per le giovani generazioni, l’evento, che avrà per tema "L’urgenza della pace". Una di queste è la realizzazione nel pomeriggio del Seminario Giovani: un laboratorio condotto da don Ciotti rivolto a giovani dai 14 ai 30 anni, chiamati a riflettere sul tema scelto per l’edizione. Un portavoce del gruppo sarà quindi il primo relatore della serata in piazza Risorgimento.

Il seminario si svolgerà nei locali del Circolo Arci Parco Verde a Olmi (Quarrata) in via Galigana, 417, dalle 15 alle 18,30 con al termine un’apericena offerta. Per l’iscrizione, gratuita, scrivere a [email protected] o chiamare il numero 0573-750539, entro martedì 3 settembre.

A partire dalle 21 sul palco si alterneranno quindi, oltre a chi farà da portavoce del seminario, gli interventi di don Luigi Ciotti, Giovanni Bombardieri (Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria), Rosy Bindi (già Ministro della Repubblica e attuale presidente del Comitato del Centenario Don Milani), Antonella Lombardo (insegnante di danza e fondatrice di DanceLab Armonia). Prima del dibattito, aprirà la serata (ore 20- 21), sempre sul palco in piazza, il gruppo musicale Sgurz, che poi riprenderà il concerto dalle 23 a mezzanotte.

"Ringrazio Tommaso Vermigli e tutti gli amici della Marcia per aver continuato l’eredità di Antonio – ha commentato il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti –. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per tenere alta l’attenzione sul tema della pace e su tanti aspetti sociali che ci riguardano da vicino, come la lotta alle ingiustizie, l’impegno contro disuguaglianze e povertà. Battaglie che don Luigi Ciotti porta avanti da decenni e che, anche per questo, ci hanno spinto a conferirgli la cittadinanza onoraria di Quarrata". Promotori della manifestazione 2024 sono Associazione Casa della Solidarietà di Quarrata; Associazione Rete Radié Resch- sede di Quarrata; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e, per la prima volta, il Comune di Quarrata, che fino alla scorsa edizione concedeva il patrocinio, insieme alla Regione Toscana che lo ha confermato.

Daniela Gori