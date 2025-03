Maratonina di Pistoia. In seicento di corsa dai competitivi ai bimbi fino ai ’Maratonabili’

L’allerta meteo non ha ostacolato la regolare disputa della 36esima edizione della Maratonina Città di Pistoia, che nella mattinata di domenica ha animato le principali strade della città. Dopo le piogge dei giorni scorsi, che avevano anche messo a rischio la buona riuscita della manifestazione, la Maratonina si è svolta in ottime condizioni climatiche e tutti gli aspetti, logistici e non solo, sono andati per il verso giusto.

Impeccabile è stato il lavoro svolto dall’organizzazione, curata da ANCoS APS della Confartigianato insieme al CAI di Pistoia, all’Atletica Pistoia e al Comune di Pistoia, uniti al patrocinio del Coni. Tre le tipologie di gara a cui i partenti hanno potuto prendere parte: la mezza maratona, sulla distanza di circa 21 chilometri, la corsa ludico-motoria, sulle distanze di 10 e 3 chilometri, e la mini maratona riservata ai più piccoli. Al momento della partenza, fissata per le 9:30 davanti alla sede di Confartigianato nella zona di Sant’Agostino, erano presenti oltre 600 podisti competitivi, oltre a numerosi atleti non competitivi tra cui quelli dell’Associazione Fibromialgia e "I Maratonabili", che ha permesso anche ai ragazzi in carrozzina di vivere le emozioni della gara.

Passando ai risultati, a trionfare tra gli assoluti maschili è stato Simon Ekidor del Team Landucci, giunto al traguardo in un’ora, un minuto e 38 secondi. A completare il podio, altri due atleti del Team Landucci: sul secondo gradino è salito Leonce Bukuru, con più di sei minuti di ritardo dal vincitore, e sul terzo Daniel Emanuel Ghergut, a dieci minuti di distanza da Ekidor. In top five anche Jilali Jamali (Parco Alpi Apuane) e Samuele Oskar Cassi (Atletica Calenzano). Maria Roxana Girleanu, del Parco Alpi Apuane, ha conquistato la vittoria nella categoria assoluti femminile col tempo di un’ora, 23 minuti e 15 secondi, precedendo di 18 secondi Mihaela Robu dell’Asd Silvano Fedi. Terza posizione per Andreea Lucaci dell’Atletica Vinci, giunta al traguardo con un minuto e sette secondi di ritardo dalla vincitrice.

A completare il quintetto delle migliori anche Martina Mantelli (Asd Toscana Atletica) e Alice Coltelli (Parco Alpi Apuane). Fabrizio Santi si è imposto nella categoria oro, seguito da Giorgio Rinaldo Bolognesi e Sergio Gelli, mentre per quanto riguarda i Veterani A a festeggiare è stato Stefano Ricci (Atletica Vinci) col tempo di un’ora, 16 minuti e 42 secondi, mentre dietro a lui si sono classificati Lorenzo Fantoni e Alberto Tacconi. Tra i Veterani B gioia per Claudio Casalini, seguito da Giuliano Burchi e Daniele Giusti.

Michele Flori