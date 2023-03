Maratonina città di Pistoia, trionfano Irabaruta e Mukandanga

Olivier Irabaruta del Burundi e Clementine Mukandanga del Ruanda sono stati i vincitori della 34a edizione della Maratonina Città di Pistoia. I due atleti, tesserati di Unione Sportiva Quercia Trentingrana e Team Landucci, si sono imposti con gli ottimi tempi di 1h 04’33’’ e 1h 10’58’’. Nonostante una fastidiosa pioggerellina, Irabaruta ha preceduto Myrka Patrick Mutunga del Team Landucci (1h08’03’’) e Adriano Curovich dell’Atletica Vinci (1h11’49’’), mentre Mukandanga, terza assoluta della gara, la compagna di squadra Cheroben Emily Chepkemboi (1h15’32") e Alice Parducci del GP Parco Apuane (1h27’02"). Tra i veterani, successo di Andi Dibra del GP Parco Alpi Apuane; secondo Giorgio Davini del medesimo sodalizio e terzo Alessandro Orsolini della Marciatori Antraccoli.

Fra le Ladies, primo posto per Catia Ghiardi del GP Parco Apuane, secondo gradino del podio per Stefania Bargiacchi della Silvano Fedi, terzo per Roberta Pieroni della Orecchiella Garfagnana. Tra i veterani argento, il primo classificato è stato Giuliano Burchi della Stanca Valenzatico, secondo Marco Osimanti del GP Parco Apuane, terzo Rinaldo Sabatini del "GS Dil. Run…dagi". Fra i veterani oro, vittoria di Franco Olivari del GS Orecchiella Garfagnana sugli atleti pistoiesi Roberto Mei e Sergio Gelli, entrambi della Silvano Fedi. Tanti i premi ad atleti e società per questa bella manifestazione che anche quest’anno ha dato lustro alla città, con circa 450 atleti classificati oltre a numerosi partecipanti alla prova ludico motoria. "Gli organizzatori ringraziano tutte le forze in campo – fanno sapere –, che hanno permesso la riuscita dell’evento; le amministrazioni comunale e provinciale di Pistoia; il Coni Toscana; le varie associazioni e gli sponsor e i tanti preziosi volontari, che hanno contribuito in modo determinante al successo di questa edizione. Appuntamento al 2024".

Gianluca Barni