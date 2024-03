Maratonina Città di Pistoia. Podisti pronti, limitazioni per le auto

PISTOIA

Torna in città uno degli appuntamenti più attesi dai podisti pistoiesi. Domani andrà infatti in scena la 35esima Maratonina Città di Pistoia, organizzata dalla Ancos Aps Italia in collaborazione col Gruppo Podistico Cai Pistoia, Pistoia Atletica 1983, e Atletica Pistoia, oltre che col patrocinio del Comune di Pistoia e del Coni provinciale. Il ritrovo della gara, che, si svilupperà sulla distanza di 21,095 km, è fissato per le 8 alla sede della Confartigianato di Pistoia in via Fermi, da dove alle ore 9,30 prenderà il via la gara. La corsa si snoderà lungo le principali vie cittadine e saranno perciò adottate modifiche alla circolazione. In particolare, in corso Gramsci (nel tratto da via della Vigna a Volta Bonanni) e in via Fermi (nel tratto da viale Arcadia a via Bure Vecchia Nord), dalle 7.30 alle 13 sarà istituito il divieto di sosta. Dalle 9.30 alle 12.30 sarà vietato il transito in via Fermi (nel tratto compreso tra viale Arcadia e via Bure Vecchia Nord), viale Arcadia (nel tratto compreso tra piazza della Resistenza e via Porta San Marco e via Fermi), via Traversa, viale Matteotti (nel tratto compreso tra via Traversa e l’incrocio con via delle Olimpiadi), via delle Olimpiadi (nel tratto compreso tra viale Matteotti e via Donatori del sangue), via Donatori del sangue (nel tratto compreso tra via Donatori del sangue e via dei Mercati), via dei Pappagalli (nel tratto compreso tra via dello Specchio e viale Matteotti) e viale Matteotti (nel tratto compreso tra via dei Pappagalli e via degli Armeni).

Chiusure poi anche in via degli Armeni (nel tratto compreso tra viale Matteotti e piazza del Carmine), piazza del Carmine (nel tratto compreso tra via degli Armeni e via delle Pappe), via delle Pappe, via Pacini (nel tratto compreso tra via delle Pappe e via Palestro), via Palestro (nel tratto compreso tra via Pacini e via Cavour), via Cavour (nel tratto compreso tra via Palestro e via Roma), via Roma (nel tratto compreso tra via Cavour e piazza del Duomo). Transito vietato anche in: via Curtatone e Montanara, nel tratto compreso tra via degli Orafi e via Bozzi, via Bozzi, nel tratto compreso tra via Curtatone e Montanara e corso Gramsci, corso Gramsci (nel tratto compreso tra via Bozzi e via della Madonna), via della Madonna (nel tratto compreso tra corso Gramsci e via Buozzi), via Atto Vannucci (nel tratto compreso tra via Cino e largo Treviso), largo Treviso, via delle Mura Urbane (nel tratto compreso tra largo Treviso e via di Porta Carratica), via Porta Carratica (nel tratto compreso tra via Mura Urbane e via Campo Marzio), via Campo Marzio (nel tratto compreso tra via Carratica e piazza della Resistenza), piazza della Resistenza (nel tratto compreso tra via Campo Marzio e viale Arcadia, via Cellini (tratto compreso tra via Fermi e via Ferraris), via Ferraris, via Galilei (tratto compreso tra via Ferraris e via Ungaretti), via Ungaretti.