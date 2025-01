"Maratona delle Idee". Arriva Nardella

La Maratona delle Idee fa tappa oggi a Montecatini. Si tratta dell’iniziativa promossa dall’europarlamentare Pd Dario Nardella, realizzata nell’ambito delle attività che svolge all’interno del gruppo S&D. L’appuntamento è alle 17 all’Hotel Adua & Regina di Saba Wellness & Beauty. Questi incontri hanno come obiettivo quello di favorire al massimo la partecipazione nel Pd attraverso lo scambio di idee e il rapporto con le forze sociali, economiche e culturali esterne alla politica attiva. "Il successo dell’incontro alla Festa de l’Unità del Galluzzo ci ha spronato a continuare su questa strada, promuovendo momenti di confronto per rafforzare il ruolo del Partito democratico nella nostra regione e in Italia", dice Nardella.