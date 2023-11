Mano tesa verso la Piana. Un aiuto agli alluvionati

Gli impiantisti dell’Abetone scendono in campo per gli alluvionati della Piana fiorentina. Questo fine settimana al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio ci sarà infatti uno stand di Abetone Multipass in occasione del Black Friday. Saranno messi in vendita carnet da 4 giorni per sciare sulle piste del comprensorio al costo di 120 euro. Per ogni carnet venduto Abetone Multipass donerà 10 euro per iniziative di solidarietà per i territori alluvionati. "Gli eventi di inizio novembre – commentano dal Consorzio – ci hanno particolarmente colpiti. La piana fiorentina, la città di Prato, sono luoghi da cui provengono molti frequentatori delle nostre montagne. Non sono solo clienti, ma amici, famiglie, giovani e meno giovani, con cui condividiamo un’intera stagione invernale e anche oltre, con cui organizziamo eventi e apprezziamo insieme la bellezza delle nostre montagne. L’iniziativa sarà realizzata con due realtà sportive del territorio: lo sci club Lanciotto di Campi Bisenzio e lo Sci club Bacchereto di Carmignano, che svolgono la loro attività in due zone tra le più colpite. Vogliamo così dare un aiuto concreto, che vada oltre la vicinanza, a tanti nostri amici e clienti, stringendoci attorno a una comunità duramente colpita. Ma le iniziative di solidarietà non si fermano qui: a marzo, in occasione del Trofeo Fabio Danti, che fa da apripista al Pinocchio sugli Sci, per volere di Giampiero Danti (padre di Fabio e promotore della manifestazione) l’intero incasso sarà devoluto agli alluvionati.

"Il trofeo Fabio Danti da sempre si distingue per la solidarietà – spiega Danti – quest’anno ci è sembrato giusto concentrarci su esigenze estremamente vicine a noi, perché tutti quassù conosciamo qualcuno che ha subito danni e perdite". Dal 24 al 26 novembre (solo online o allo stand dei Gigli) sarà possibile acquistare skipass giornalieri feriali a 29 euro (invece che 36 online e 37,50 alle biglietterie), giornalieri festivi a 39 euro (invece che 4 online e 49,50 alle biglietterie), oltre al carnet (personale) con 4 giornalieri anche non consecutivi feriali o festivi a 120 euro.

red.pt