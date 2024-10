Mancano bus. Le famiglie protestano

Autobus strapieni e per gli studenti che da Agliana vanno a scuola a Pistoia è un’odissea, da quanto riferiscono alcuni genitori che protestano per i disagi e chiedono soluzioni ad Autolinee Toscane, gestore del trasporto pubblico e alla Regione. "Come l’anno scorso continua a ripetersi il problema – si lamentano alcuni genitori –. Gli autobus della linea 12 da Agliana a Pistoia non passano o sono tanto pieni da non permettere alle persone di salire, quindi neppure ai nostri figli che devono andare a scuola a Pistoia. Bus che arrivano già pieni nella frazione di San Niccolò, ad Agliana. Quando raggiungono la frazione Le Querci verso Pistoia non è possibile salire per andare a scuola, mancano almeno due o tre autobus perché gli studenti e le studentesse siano in sicurezza e possano arrivare in orario". Un genitore riferisce che l’anno scorso però passavano cinque autobus nella fascia oraria delle 7.20-7.30. "Adesso ne passano solamente tre – evidenzia -, pertanto chi deve andare a scuola sul Viale Adua arriva sempre in ritardo. Chiediamo, cortesemente, di permettere agli studenti di arrivare a scuola in orario, ripristinando gli autobus necessari". Alcuni genitori fanno sapere che hanno inviato richiesta scritta ad Autolinee Toscane e alla Regione Toscana, auspicando che vengano presi provvedimenti per eliminare questi disagi. Da quanto abbiamo appreso, in queste prime settimane di scuola ci sono genitori che accompagnano direttamente in auto i loro figli che frequentano gli istituti pistoiesi.

"Ma è solo una situazione temporanea – dicono -, legata ai disagi del trasporto pubblico o ad altre ragioni. Quindi nelle prossime settimane gli utenti potrebbero aumentare".

