Prevenire il tumore al seno, un Parco Rosa in piazza Duomo. “Mammografie gratuite”

Pistoia, 12 settembre 2025 – “Controlla il Tuo Seno”. Per due giorni ci sarà a Pistoia un mezzo mobile dedicato alle visite e all’esecuzione di mammografie ed ecografie. L’appuntamento è fissato per sabato e domani in piazza Duomo, in concomitanza con la dodicesima edizione di “Un altro parco in città”. All’interno del mezzo adeguatamente attrezzato, opereranno i tecnici sanitari di Ispro insieme ai medici radiologi e ai chirurghi dell’Asl Toscana centro appartenenti alla Breast Unit di Pistoia. All’esterno, invece, sarà presente il personale della Fondazione Radioterapia Oncologica e della Lilt pistoiese.

L’iniziativa è dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Le donne tra i 45 e i 74 anni saranno invitate a eseguire la mammografia di screening. Le interessate devono contattare la segreteria dello screening al numero 0573 1603205 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13). Nel caso in cui le disponibilità del fine settimana risultino esaurite, sarà proposto un appuntamento nelle strutture aziendali del Centro Screening. Nel pomeriggio di oggi, medici della Fondazione Radioterapia Oncologica forniranno informazioni alla popolazione in merito alla prevenzione, mentre il personale ostetrico dell’Asl effettuerà lo screening cervicale. Anche in questo caso, le donne interessate devono contattare la segreteria dello screening al numero 0573 1603205.

Nelle giornate di sabato e domenica dalle 9 alle 17 proseguirà l’attività informativa. I medici si alterneranno per garantire la presenza costante, nell’unità mobile, di almeno un radiologo e un clinico. I radiologi eseguiranno ecografie mammarie, a completamento delle visite, su richiesta delle utenti. Parteciperanno, inoltre, oncologi e radioterapisti della Breast Unit di Pistoia, insieme alle infermiere della radiologia senologica che affiancheranno i medici. In questa occasione saranno fornite informazioni anche sullo screening del colon-retto e, nelle giornate di sabato e domenica, verranno distribuite le provette necessarie per l’esecuzione dell’esame. “La prevenzione oncologica è un pilastro della nostra azione sanitaria – dice il Direttore generale della Asl Toscana centro, Valerio Mari –. Portare i servizi di screening direttamente nelle piazze significa abbattere le barriere, avvicinare le persone e sollecitarne la partecipazione”.