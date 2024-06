Mamme che camminano per due. Tutte le sorprese dell’Orto Botanico

Via alla stagione per l’Orto Botanico Forestale dell’Abetone che oggi alle 15 apre i cancelli ai visitatori con l’accoglienza speciale di un nutrito gruppo di giovani laureati e studenti di Scienze Forestali, Biologia e Scienze Naturali coordinati dalla curatrice dell’Orto, Elena Micheluzzi. Saranno loro a condurre le visite guidate. Durante l’inaugurazione, che sarà accompagnata da una degustazione di prodotti dell’azienda "Il Baggiolo", sarà presentata anche la mostra fotografica di Claudio Bruzzone (aperta per tutta la stagione estiva), giovanissimo fotografo ed ex guida dell’Orto di Abetone, dal titolo "Incontri. Vita nascosta in Appennino". Sarà presente il sindaco Gabriele Bacci. Oggi inoltre è stato anche inaugurato un bel progetto dal titolo "Mountain Mama. Passeggiate per mamme che camminano per due" realizzato dalla Guida Ambientale Escursionistica Emanuela Puzio. E’ una semplice camminata pensata per mamme con bambini dagli 0 ai 9 mesi, che portano con fasce e marsupi. Dopo questa prima data, ne saranno proposte altre due il 20 luglio lungo l’itinerario delle Terre Alte all’Orsigna e il 17 agosto lungo quello della Fap, a Gavinana (info: 800-974102). A Palazzo Achilli di Gavinana domani (ore 16.30) si inaugura la mostra "Strade Ferrate. Dal treno a vapore al fischio della Fap", per raccontare l’intreccio delle prime vie ferrate in Europa con la storia della Montagna Pistoiese. Il visitatore sarà idealmente trasportato dal tempo delle prime carrozze ai treni dell’epopea della Ferrovia Porrettana, fino al trenino che collegava la Montagna Pistoiese. Le sale del palazzo ospitano moltissimi modelli, diorami, oggetti e arredi d’epoca e una sezione grafica e multimediale. Gli appassionati potranno cimentarsi con un simulatore di guida dei convogli storici, per i bambini ci saranno laboratori didattici. La mostra è aperta fino al 27 aprile 2025. Ingresso libero.