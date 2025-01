Maltrattamenti all’asilo. Le indagini sono chiuse

Era stato il racconto di uno dei piccolini, nella classe della scuola del borgo della nostra provincia, a far scattare le indagini dei carabinieri. E così nella piccola scuola materna erano state messe le telecamere che hanno ripreso vari episodi di strattonamenti e grida rivolte verso i bambini. Lo scorso 16 aprile la maestra, 62 anni, era finita agli arresti domiciliari, con l’accusa di maltrattamenti aggravati sui bambini della scuola materna (dai tre ai cinque anni di età) che erano a lei affidati. Ora la pm Chiara Contesini ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini e chiederà il rinvio a giudizio per la maestra, attualmente sospesa dall’insegnamento, e anche per una sua collega che avrebbe assistito nel tempo alle sue condotte: alla insegnante è contestata l’omessa denuncia e l’abuso di mezzi di correzione.

La maestra 62enne, che era prossima alla pensione, avrebbe avuto già un precedente in questo senso. Nel 2018, infatti, l’insegnante aveva patteggiato una condanna per abusi di mezzi di correzione. La donna, che è assistita dall’avvocato Gerardo Marliani del foro di Pistoia, si è sempre dichiarata innocente. Lo scorso 3 maggio, il Tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo l’istanza del legale, ha revocato la misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposta l’insegnante, disponendo il divieto di esercitare l’attività di insegnante per un anno. L’avvocato Marliani ha sempre sottolineato il breve lasso di tempo nel quale si sarebbero verificati gli episodi contestati.

