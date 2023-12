Malore fatale per un 55enne mentre è al bar

Tragedia ieri pomeriggio nel bar Fantasy di Cantagrillo. Poco dopo le cinque un uomo di nazionalità marocchina, un ambulante di 55 anni, conosciuto e benvoluto da tutti, è entrato nel locale per prendere un caffè. Ma all’improvviso si è accasciato a terra, vittima di un malore fulminante. Le persone presenti hanno cercato di rianimarlo mentre veniva dato l’allarme al 118, ma all’arrivo dei soccorritori per l’uomo non c’era più niente da fare. Sono arrivati i suoi familiari, in preda alla disperazione e sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti anche i carabinieri. La salma è stata rimossa dopo il nulla osta della magistratura e trasportata all’obitorio del San Jacopo.