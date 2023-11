Malore fatale per strada Tosi muore a 83 anni

E’ stato trovato da un passante riverso a terra in via Giordano Bruno. Immediata la richiesta dei soccorsi, l’uso del defibrillatore e la corsa al pronto soccorso in codice rosso. Purtroppo, ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano: l’uomo, Marcello Tosi di 83 anni, è morto al pronto soccorso del San Jacopo. Da quanto abbiamo appreso, Tosi abitava a Spedalino e ieri mattina era uscito di casa per fare due passi recandosi a comprare il giornale. Purtroppo è stato colto da un malore in via Giordano Bruno, nella zona industriale di Carabattole, dove il sabato mattina c’è poco traffico. Sarebbe stato un altro pedone che passava di lì, poco dopo le 10.30, a vedere il corpo dell’anziano riverso a terra e a chiedere aiuto. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Agliana con medico a bordo. E’ è stato utilizzato anche il defibrillatore, ma purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta.

