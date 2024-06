Mabellini, tutto il mondo a passi di danza

Super serata stasera, mercoledì 5 giugno, alle 21, al Teatro Manzoni con "Eclettica", spettacolo finale dei corsi di danza classica e contemporanea proposti dalla Scuola di musica e danza Mabellini di Pistoia nell’anno accademico oggi agli sgoccioli. Lo spettacolo, con le coreografie di Eleonora Senesi e Lucia Scotto Di Carlo, nasce dalla libera interpretazione in forma danzata di alcuni brani celebri del panorama mondiale, spaziando tra generi musicali diversi. In occasione di due dei brani in programma, le coreografie saranno accompagnate dalla musica dal vivo, con la presenza di Teresa Dereviziis al violino e Cesare Castagnoli al pianoforte. "L’idea di intitolare questa serata ‘Eclettica’ – illustrano le docenti – nasce nell’intento di offrire un’unica, coinvolgente esperienza sensoriale che possa fondere insieme più aspetti scenici (danza classica, contemporanea e musica dal vivo), grazie anche all’uso particolare di luci e strumenti audiovisivi. Potremo ascoltare canzoni intramontabili, come My way di Frank Sinatra, per essere poi deliziati dalla musica classica dal vivo, affidata al pianoforte e al violino, sulle note di ‘Mariage d’amour’ e ‘Passacaglia’. Passeremo poi a coreografie su brani di cartoni animati di Walt Disney come ‘La Sirenetta’ e ‘Aladdin’ e a variazioni di balletti di repertorio classico come ‘La bella addormentata’ e ‘Schiaccianoci’". Questi i nomi delle danzatrici e dei danzatori impegnati nello spettacolo: Rebecca Doroni, Jasmine Ouhsane, Virginia Tuci, Noemi Rondoni, Emma Mencarelli, Virginia d’Ulivo, Eva Iannibelli, Ilaria Gori, Marta Corsini, Gabriele Rendola, Alma Ruffi, Maria Luna Catherine Petrelli, Chiara Noelia Livi Rios, Elektra Gori, Adele Beatrice, Isabella Alessandra Capozza, Ludovica Mariani, Lavinia Tredici, Viola Pieri, Benedetta Fiumi, Bianca Moriconi, Giulia Balletta, Maria Gioia Mascelloni, Gabriela Montero Martinez, Ginevra Gioffredi, Matilde Baldi, Giulia Braccialini, Clelia Rubina Mancini, Camilla Rosini, Elisa Balletta, Virginia D’Ercole, Elara Mariz Maligat, Marta Sinani.

Intanto alla Scuola Mabellini è ancora in corso, fino al 15 giugno, Open 30, con eventi musicali aperti a chiunque voglia ascoltare la musica della scuola, con la possibilità di fare lezioni di prova gratuite. Sono inoltre aperte le iscrizioni anche per il centro estivo destinato ai bambini dai 7 ai 12 anni "Orchestra di voci e di strumenti" (per il quale non è richiesto il possesso di conoscenze musicali; 1/5 e 8/12 luglio) e anche per i due Campus musicali, "Orchestra di Arpe" (27 e 28 giugno) e "Orchestra di Clarinetti" (8/10 luglio). Tutte le info su https://www.teatridipistoia.it/la-scuola/. I biglietti per stasera sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Manzoni (0573.991609/27112); dalle ore 20 e online su www.bigliettoveloce.it

