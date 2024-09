"Ma il gruppo Estra c’è"

"È solo una questione di tempo". Michael Forrest non ha dubbi: è questo ciò di cui ha bisogno l’Estra. Un concetto, quello legato al tempo, che il play biancorosso ripete in maniera costante. Nelle tre partite contro squadre di serie A (Scafati, Tortona e Venezia) in cui Pistoia è uscita sconfitta in maniera pesante secondo Forrest il problema è legato al fatto che ancora la squadra deve trovare il giusto amalgama. "In questo primo mese – dice Forrest – abbiamo svolto un lavoro importante che stiamo portando avanti, stiamo cercando di trovare la chimica giusta ma il gruppo c’è e va verso questa direzione". La sensazione, soprattutto riguardo alle partite contro Tortona e Venezia, è che non si tratti solo di un problema legato al tempo ma che la squadra sia indietro a livello di gioco. "Nelle ultime due partite – spiega Forrest – abbiamo visto che la difesa non ha funzionato al meglio e che in attacco dobbiamo muovere la palla più velocemente per essere pronti ma sono sicuro che abbiamo le qualità per farlo ed ogni giorno che passiamo in palestra è importante per crescere per poter arrivare a giocare al meglio. Il problema non sono gli schemi di gioco o la difficoltà a metterli in pratica. Le prime amichevoli sono state contro squadre di categoria inferiore e non c’era la possibilità di avere un vero riscontro. Ora, dopo aver affrontato squadre di serie A in test più probanti, c’è bisogno di tempo per migliorare".

Il ruolo di Forrest gli impone di essere colui che deve dettare i ritmi, mettere in moto i compagni, dare equilibrio alla squadra ma c’è da capire quanto il gioco chiesto dall’allenatore sia compatibile con quelle che sono le sue caratteristiche, se si trova a proprio agio con quanto Calabria gli chiede. "Sono un giocatore squadra – afferma Forrest - e quindi gioco in qualsiasi ruolo e situazione serva per aiutare la squadra". Fa piacere sentire parlare Forrest in questi termini perché le sue parole rassicurano dopo la prestazione della squadra nel Torneo Lovari, evidentemente le preoccupazioni avvertite da tutto l’ambiente biancorosso sono del tutto infondate.

Insomma, la squadra c’è, il gruppo anche, ma c’è solo bisogno di pazienza ed allenamenti per assimilare al meglio gli schemi di gioco per arrivare a fare sì che i meccanismi siano bene oliati e si muovano all’unisono. In buona sostanza la squadra deve imparare a conoscersi alla perfezione e viaggiare a occhi chiusi. "Non c’è nessuna preoccupazione – ammette il play biancorosso – lavoriamo per crescere e per migliorare e sono convinto che diventeremo ogni giorno sempre più solidi".

Intanto questa sera, a partire dalle 21, appuntamento fissato per tutti i tifosi al PalaCarrara, dove andrà in scena la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico. L’evento sarà ad ingresso libero: un modo per cercare di invogliare quante più persone a non mancare all’appuntamento, in attesa del debutto in campionato di Della Rosa e compagni, che avverrà in via Fermi il 29 settembre contro Napoli.

Maurizio Innocenti