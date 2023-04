Lusso al Salone del Mobile Sette espositori quarratini nella "vetrina" milanese

Salone del Mobile di Milano 2023: anche alcune aziende del territorio di Quarrata della filiera del legno-arredo espongono fino a domenica negli spazi fieristici dell’evento di riferimento per il settore, giunto alla 61ma edizione. Alla manifestazione, riservata agli addetti ai lavori e agli appassionati di design e arredamento, ieri hanno fatto una visita anche il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e il vicesindaco Patrizio Mearelli per portare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle sette aziende quarratine (Formitalia group spa, Ros srl, Satis spa, M.f. International srl, Dea srl, Biancoperla srl, Oliverihome) che hanno esposto i loro prodotti nel Salone. "Sono aziende affermate, eccellenze che contribuiscono a esportare il nome della nostra città nel mondo – ha detto Romiti – ci auguriamo che da questa fiera importante a livello mondiale dove quest’anno sono stati registrati ancora più numerosi i visitatori, nascano ulteriori e sempre più concreti sviluppi sul mercato per le nostre imprese del made in Italy che coinvolgono poi tutta la filiera".

Le imprese del settore tornano dunque a mettere in mostra le novità del design e della ricerca sperimentale, ma se da un lato gli anni della pandemia hanno portato un clima di incertezza economica, dall’altro lato è comunque cambiato il modo di vivere la casa, con un occhio più attento da parte degli acquirenti all’arredamento che sia anche confortevole. La fiera di Milano, con duemila espositori da 37 Paesi, è una vetrina importante, sempre all’insegna dell’innovazione che ha richiamato anche molti professionisti del distretto del mobile della piana pistoiese.

"Un Salone pienissimo di gente, come sempre con tanti prodotti d’eccellenza – ha sottolineato il designer Gianfranco Gualtierotti che ha collaborato con aziende quarratine e vicepresidente di Mudeto, museo del design toscano – devo dire che ho visto poche vere novità, piuttosto molte sono riedizioni della produzione degli anni ‘60 e ‘70. Poltrone particolari, tessuti bellissimi, ma a mio avviso poca innovazione. Alcuni prodotti di design sono molto belli, particolari, ma decorativi, con un poco probabile utilizzo nella realtà. La nuova tendenza oggi nel mondo delle eccellenze è che tutti fanno tutto – ha aggiunto Gualtierotti – non c’è più la specializzazione dei produttori in un solo ambito".

Daniela Gori