"Luna park", ballerini professionisti insieme alle scuole di danza

Uno spettacolo di danza che porterà il pubblico dentro un’illusione, poi le scuole di danza del territorio presenteranno una loro coreografia. Accadrà al teatro Moderno sabato 3 febbraio, alle 21, quando Kinesis contemporary dance company presenterà "Luna park" di Angelo Egarese. "Un luogo fantastico, in cui tutto è vero e tutto è falso – si legge –. Siamo in un Luna park insolito, differente da tutti gli altri. Una piccola finestra a fare da porta d’ingresso e un bigliettaio che non sembra accogliente. Una volta varcata quella soglia ci si trova in un luogo fantastico, come se avessimo oltgrepassato uno ‘Stargate’ e d’improvviso venissimo catapultati in un’altra galassia. Non ci rimane altro che lasciarsi andare agli eventi, cercando la luce in fondo al tunnel". Lo spettacolo è ispirato a Joker, con tratti di Alice in Wonderland. Musica di Francesco Giubasso. Inserito nell’evento c’è "Kinesis open" che porterà sul palcoscenico le scuole di danza locali. Il direttore artistico di Kinesis, Angelo Egarese, è da sempre attento ai giovani danzatori e alle scuole di danza in cui nascono i talenti che saranno i professionisti di domani. Il progetto "Kinesis open" a cura di Lucia Scaccabarozzi è una finestra in cui si affacceranno le scuole del territorio che credono fortemente nella loro missione e nell’educazione tecnica ed espressiva dei propri allievi. Saranno ospiti di Kinesis Cdc per portare un proprio lavoro coreografico, dopo avere visto lo spettacolo, sullo stesso palco: vivranno la realtà del lavoro del danzatore dietro le quinte insieme a professionisti affermati, davanti a un pubblico che ha scelto di vedere uno spettacolo di danza. Prenderanno parte le scuole locali Danza Futura (direzione artistica Klizia Capellini), DanzArmonia (direzione artistica Carolina Lopes), Danzarte Agliana (direzione artistica Elisabetta Bresci), New Ballet School (direzione artistica Simona Marcelli). Kinesis ringrazia Massimo Talone e Carlo Coda direttori artistici del Moderno. Il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, consegnerà un riconoscimento alle scuole. Ci sarà anche Kinesis Cdc 2, composta da giovani danzatrici che stanno partecipando al progetto voluto da Egarese.

Piera Salvi