Luce sul mondo produttivo. Carte e tessuti pregiati in bella mostra a Milano

PISTOIACi sarà anche un bel po’ di mondo produttivo pistoiese in bella evidenza da domani, giovedì 23, fino a domenica alla Fiera di Milano per l’edizione 2025 di "Milano Home", un appuntamento che mette al centro tutto ciò che riguarda la casa e il design da qualsiasi sfaccettatura possibile. In tutto sono oltre seicento i brand presenti, con circa il 30% che arriva dall’estero per un evento che parla di abitare, oltre che voler puntare il dito su artigianalità e sostenibilità in modo da arrivare a valorizzare come non mai il cosiddetto "fatto a mano".

Per quello che riguarda il nostro territorio, sono in tutto otto le realtà imprenditoriali presenti e, di queste, due arrivano dal capoluogo. Si tratta, nello specifico, della "Compagnia dei santi bevitori" di Filippo Giaconi e della Manifatture Filtes srl.La prima realtà porta avanti un settore decisamente particolare: aver messo insieme, all’interno di una giovane impresa culturale, varie competenze di più ambiti dal tipografico al grafico e redazionale, mentre nella seconda si opera da 50 anni nel mondo del tessuto, producendo tessuti di altissima qualità con l’utilizzo di materie prime di pregio e tecnologie per la realizzazione del prodotto avanzate. La biancheria per la casa è il core-business di "David Home srl" che ha sede a Quarrata e rappresenta un ulteriore eccellenza per la produzione di prodotti di assoluto rilievo per camere da letto, cucine e bagno.

Sempre per quanto riguarda la piana pistoiese, invece, in evidenza Ipac di Masotti (Serravalle Pistoiese) che dal 1950 è produttrice di utensili da cucina rimanendo sempre al passo coi tempi e con le richieste che il mercato, in continuazione, propone.Passando alla Valdinievole, invece, sono due le realtà in fiera che arrivano da Monsummano: la prima è Toscana Carte Pregiate, che fa parte del mondo Kartos, di carte decorative da abitazione per abbellire i propri spazi e gli angoli più caratteristici della propria casa; la seconda è Giovacchino Barni di Cintolese che, addirittura dal 1873, commercializza contenitori in vetro di qualsiasi specie e dimensione che servono sia come forma di arredamento che per bottiglie e bicchieri.

La produzione di ceramica, con relativi accessori e prodotti per l’abitazione è l’attività di Arcucci Trade che si trova a Borgo a Buggiano mentre l’ottava realtà imprenditoriale pistoiese che sarà presente a "Milano Home" è un altro marchio conosciuto oramai in tutta Italia come Brandani Gift Group di Pescia che offre una vasta gamma di prodotti di alta qualità, ideali per rendere ogni ambiente casalingo funzionale e accogliente.

Il tema ricorrente di questa edizione sarà il "Grand Tour", ovvero un richiamo all’antica tradizione del viaggio di scoperta che conduce i visitatori in un’esperienza unica: in tutto ci saranno quattro padiglioni, ovvero Elements, Vibes, Mood e Taste, ognuno di loro dedicato ad un universo di idee e innovazioni unitamente ad aree speciali da non perdere.

S.M.