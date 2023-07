Luca Marmo rieletto Presidente della Provincia di Pistoia, "Impegno di transizione"

Luca Marmo è stato rieletto presidente della Provincia di Pistoia. E non sarebbe potuta andare diversamente, al netto di clamorosi colpi di scena... al limite del paranormale. Le elezioni sono scivolate via nella giornata di ieri senza intoppi a ritmo lento fino alla chiusura delle urne, alle 20. Un ritmo che, alla fine, ha fatto guadagnare il 37,5 per cento delle preferenze in valore assoluto al presidente uscente, nonché unico candidato in lizza contro un centrodestra che – per i più svariati motivi – non ha proposto nomi.

"Posso ritenere il risultato più che accettabile – ha commentato Marmo alla fine dello scrutinio –. È chiaro che il mio impegno sarà di transizione, in attesa della riforma che mi auguro possa dare più forza e risorse all’ente, insieme all’elezione diretta dei suoi organi. Non per questo il mio impegno sarà minore. Durerà circa un anno, ma le cose da fare per il territorio saranno tante e impegnative".

