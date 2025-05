Lorenzo Mucci presidente della Cna

Lorenzo Mucci, classe 1991 e socio dell’azienda Om Legno srl, da da oltre 30 anni leader nella produzione di pavimenti in legno e Parquet, scale, porte, infissi, è il nuovo presidente dell’Area Montagna Pistoiese di Cna Toscana Centro. A decretarlo è stata l’assemblea elettiva dell’Area in cui lavorano oltre 700 associati Cna Toscana Centro tra imprenditori, pensionati e cittadini. Mucci resterà in carica per un quadriennio e sarà coadiuvato da una squadra di presidenza composta da tredici imprenditori , appartenenti ai diversi settori. L’assemblea ha offerto l’occasione per un confronto tra imprese e vertici istituzionali del territorio sulle strategie di sviluppo e sono state presentati progetti mirati. Sono intervenuti il presidente di Cna Toscana Centro , Claudio Bettazzi, il vicepresidente Emiliano Melani, il direttore Cinzia Grassi e il vicedirettore Stefano Vivai. Sul fronte istituzionale sono intervenuti Marco Niccolai (presidente della commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana), Luca Marmo (sindaco di San Marcello Piteglio) e Alessandro Maci (Consigliere del Comune Sambuca). Il dibattito ha messo in luce come l’Area della Montagna sia caratterizzata da imprese che investono e si innovano ma inserite in un contesto competitivo reso difficile da gap materiali e immateriali. Come sottolineato dai vertici Cna e dal neoeletto Mucci: "Questo territorio è ricco di asset con grandi potenzialità. Il turismo rappresenta e deve continuare ad essere un volano fondamentale per la competitività e per attuare progetti concreti di promozione territoriale, ma al contempo l’altro pilastro del territorio è rappresentato dal settore manifatturiero, l’unica leva in grado di creare sviluppo e valore aggiunto".

Andrea Nannini