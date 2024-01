Lo sportello Enel è stato riaperto dopo il disastro dell’alluvione

Torna a offrire i servizi a tempo pieno lo Spazio Enel di Quarrata, dopo la disastrosa alluvione che ne aveva danneggiato e reso inagibili i locali. Con l’inizio di questo nuovo anno i cittadini hanno di nuovo a disposizione locali accoglienti e dotati di spazi adeguati in piazza Risorgimento 77, zona centrale di Quarrata, dove è possibile ricevere assistenza e chiedere eventuali opportunità di risparmio relative alle forniture di elettricità e gas. Inoltre lo Spazio Enel è un punto di riferimento per le informazioni sul risparmio energetico. Un ritorno all’attività fortemente voluto da Giuseppe Iannelli di Enpase, partner specializzato nel settore dell’energia, che ha lavorato con grande sollecitudine per ripristinare gli ambienti. Al momento di riapertura dell’attività, insieme ai consulenti che lavorano nello Spazio Enel è intervenuto anche Alessio Lanzilotta, manager di Enel Energia. Nel 2024 lo Spazio Enel di Quarrata, che si aggiunge a quelli presenti sul territorio pistoiese e provinciale, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Un servizio in presenza, che integra i canali di contatto già esistenti e sempre operativi: il contact center e il sito web www.enel.it, dove trovare informazioni e svolgere operazioni per le forniture di energia elettrica e gas. Sono diversi i servizi disponibili per i cittadini nel negozio di piazza Risorgimento: richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo. All’interno degli spazi Enel è possibile anche usufruire dei nuovi prodotti per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro. Come precisa Enel, l’energia proviene da fonti 100% rinnovabili.

D.G.