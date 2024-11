Lo sport contro le discriminazioni. Montecatini firma la carta etica

Sottoscrizione della carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport anche nel comune di Montecatini. L’iniziativa è del Club Soroptimist che, a livello nazionale, si sta muovendo capillarmente per firmare il documento in ogni città italiana. Ieri, nella sala consiliare di viale Verdi, la cerimonia ufficiale si è svolta alla presenza del sindaco Claudio Del Rosso, dell’assessore allo sport Marco Silvestri e della presidente del Club Soroptimist Pistoia-Montecatini Terme Elisa Potenti. La Carta si prefigge l’obiettivo di favorire la pratica sportiva per entrambi i generi senza ostacoli dovuti alla discriminazione di genere. L’intento è anche quello di promuovere con iniziative specifiche l’abbattimento di stereotipi e di pregiudizi.

E’ stata anche l’occasione per consegnare un riconoscimento a Federica Scalabrino, fisioterapista di fama mondiale nel campo del tennis, "per essersi distinta con professionalità, determinazione e sensibilità nella sua attività internazionale in ambito sportivo e sanitario, nella promozione nella parità di genere". La fisioterapista sportiva ha ribadito di aver ottenuto nel corso della sua attività grandi soddisfazioni, anche per aver collaborato con campionesse di varie discipline sportive quali la Serena Williams e la tennista Aryna Sabalenka, sottolineando che in diverse occasioni vengono messe in risalto più le figure maschili che quelle femminili.

"Il riconoscimento vuol essere l’opportunità per valorizzare le figure femminili", ha ribadito l’assessore Silvestri. La giunta ha poi annunciato di voler organizzare nella città di Montecatini un importante evento sportivo, il torneo Internazionale di calcio femminile under 17. Un appuntamento da ripetersi nel tempo, con date da definire di concerto con le associazioni albergatori. Successivamente al torneo di calcio, è in previsione anche l’organizzazione di un evento agonistico femminile di basket. Alla cerimonia hanno preso parte anche molte socie del Club Soroptimist Pistoia-Montecatini Terme, i rappresentanti delle associazioni sportive femminili, Fabio Landini Herons Young, Rita Romano MBJ Montecatini Basket Junior, Claudia Cintolesi PFM Montecatini, alcuni albergatori, il funzionario dello sport del comune di Montecatini Terme Chiara Molducci, e naturalmente i familiari e gli amici di Federica Scalabrino, oltre ai rappresentanti di tante associazioni sportive.

Ieri sera, poi, le soroptimiste hanno riservato a Scalabrino un momento speciale con una festa organizzata in suo onore e di altre figure femminili legate allo sport. Non è la prima volta che il club organizza eventi per valorizzare la donna nello sport. Nell’aprile scorso, aveva riscosso notevole successo la prima iniziativa del progetto Donne e Sport: la lunga strada verso la parità, ideato dal Soroptimist International d’Italia e attuato dal Club Pistoia-Montecatini Terme.

Giovanna La Porta