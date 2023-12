Lo ’sbaracco’ orange. Esonerato Consonni. Altri giocatori in fuga. In campo l’Under 17

Fine della corsa. La Pistoiese viaggia verso un capolinea davvero inglorioso, con la giornata di ieri che sembra segnare un punto di non ritorno dal baratro. Giornata che si era aperta con altri quattro addii dalla già decimata rosa della prima squadra (nella fattispecie, Denis Chiesa passato allo United Riccione e gli svincolati Dany Florentine, Mattia Di Mino e Francesco Nardella) per chiudersi, dopo ore concitate, con il clamoroso esonero dell’allenatore Luigi Consonni e di tutto lo staff tecnico. Cosa sia successo nel mezzo, non è dato saperlo. Anche se è facile intuirlo, visto che oggettivamente sono venute a mancare tutte le condizioni minime, già decisamente precarie finora, per poter continuare a lavorare nell’ambiente arancione.

In virtù di un restyling tecnico necessario e doloroso per salvaguardare il futuro del club – si legge nell’ultimo comunicato diffuso dalla società –, in attesa di nuovi sviluppi societari (di cui, al momento, non vi è traccia, ndr), la US Pistoiese 1921 comunica l’esonero del tecnico Consonni, del vice Salvestroni, del collaboratore tecnico Durante, del preparatore dei portiere Galardi e del preparatore atletico Ciullini". FInita qui? Macché. "La società comunica che l’obiettivo stagionale è cambiato – si sottolinea – puntando a salvaguardare la categoria. A tal proposito nei prossimi giorni saranno ufficializzate operazioni in entrata finalizzate a rendere adeguata la rosa per il raggiungimento del nuovo traguardo sportivo". Del resto, dopo la diaspora di giocatori (non ancora terminata) verso altri lidi, già a partire dalla sfida odierna con il Lentigione ci saranno verosimilmente solo gli under17 pronti a scendere in campo. "La guida della prima squadra – conclude la nota – è stata affidata a Parigi e l’intero staff della juniores", situazione che la proprietà ha definito "un piccolo vanto per il nostro club". Ognuno tragga le sue conclusioni.