L’ispezione dei rifiuti abbandonati. Elevate sanzioni per centomila euro

C’è un lavoro capillare e continuo sul territorio per gli ambientali di Alia Multiutility. Un lavoro prezioso per le città e per l’ambiente: gli ispettori hanno fra i propri compiti quello di verificare la correttezza dei conferimenti e il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti raccolti ‘porta a porta’, ispezionare sacchi e materiali abbandonati irregolarmente, così da rintracciare i responsabili e procedere a multarli. Ma qual è la situazione sul territorio?

Nei Comuni di Pistoia, Lamporecchio, Montecatini (quest’ultimo ha interrotto il servizio a settembre 2024), Pieve a Nievole, Agliana e Chiesina Uzzanese (partiti con il servizio a ottobre 2024), gli ispettori ambientali hanno effettuato 9.289 controlli su 12.402 rifiuti, con 624 sanzioni comminate per un valore di 106.800 euro. Verificando l’andamento delle attività effettuate e considerando l’arrivo degli ispettori in nuovi territori rispetto agli anni precedenti, si registra una crescita del numero di controlli (+15%, da 8.071 a 9.289) e di rifiuti ispezionati (+40%, da 8.889 a 12.402), correlata anche a un incremento delle sanzioni (+26%, da 497 a 624). Da rimarcare che le segnalazioni alla polizia municipale si sono invece dimezzate (-52%), passando da 77 a 37.

Fra le irregolarità riscontrate più di frequente: l’errato conferimento dei rifiuti, l’abbandono fuori dai contenitori, l’esposizione di altre tipologie di rifiuti di fronte alle postazioni interrate di carta e cartone, la mancata differenziazione dei rifiuti, l’utilizzo improprio dei cestini pubblici e l’abbandono di materiali ingombranti per i quali non è stato richiesto il ritiro gratuito a domicilio. A Pistoia, capoluogo di provincia, i controlli effettuati sono stati 6.844 e hanno portato all’ispezione di 8.184 sacchi di rifiuti. In leggero aumento (+4%) le sanzioni, passate da 456 a 476, mentre calano drasticamente le segnalazioni trasmesse alla polizia municipale per reati ambientali (-67%, da 73 a 24).

"Gli ispettori ambientali di Alia stanno sempre più diventando un punto di riferimento importante e molto apprezzato dai cittadini e dalle amministrazioni comunali – spiega Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility. Ne sono chiare testimonianze il costante aumento di richieste e il fatto che i Comuni in cui è attivo il servizio siano cresciuti e continuino a crescere di numero mese dopo mese".