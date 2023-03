Liquidi nel torrente Stella, Arpat controlla il cantiere del raddoppio

Sono già arrivati i primi sviluppi sull’avvistamento di uno strano liquido blu nelle acque del torrente Stella a Masotti che è avvenuto lo scorso lunedì mattina. L’anomalia è stata riscontrata da alcuni residenti della zona che avevano allertato i Carabinieri Forestali e, a sua volta, i tecnici dell’Arpat per i rilievi del caso.

"Il dipartimento di Pistoia è intervenuto per verificare le acque opalescenti di colorazione innaturale presenti nel torrente Stella – fa sapere Arpat in una nota – ed il personale ha realizzato un sopralluogo anche presso il cantiere per la realizzazione della galleria del raddoppio della ferrovia verificando la gestione degli scarichi da parte del cantiere".

Sui rapporti causa-effetto, però, Arpat procede con cautela. Al momento i due episodi, colorazione anomala e gestione degli scarichi del cantiere, non possono essere messi in stretta correlazione – mettono in chiaro dall’Agenzia –. Pertanto non è possibile, ad oggi, affermare l’esistenza di un legame di causa effetto fra i due controlli effettuati e per questo motivo gli accertamenti continuano ad andare avanti".

Una comparsa di questo liquido che fa il paio con quanto avvenuto poco più di un mese fa sempre nella stessa zona e che era stato messo in stretto legame proprio con l’avanzamento del grande cantiere del raddoppio ferroviario, non troppo distante.

In questa circostanza, ed a differenza del precedente fenomeno, sono stati portati via anche diversi pesci trovati morti proprio in corrispondenza del liquido sospetto.

Dopo quanto successo lunedì, però, l’attenzione e la preoccupazione da parte dei cittadini resta ovviamente massima e, sul caso, è ovviamente tenuta in costante aggiornamento anche l’amministrazione comunale serravallina.

S.M.