L’ippodromo Sesana diventa ’green’ grazie all’azienda Zelari

Ieri sera, all’Ippodromo Snai Sesana è iniziata la tredicesima giornata stagionale di trotto, inaugurando una serie di eventi che continueranno per sei sere consecutive. Le sette prove del programma, tutte intitolate a Zelari Enterprise, hanno dato il via a una collaborazione che mira a trasformare l’ippodromo in una location più green e dal grande impatto estetico-naturalistico. Questa partnership, avviata lo scorso giugno, si protrarrà fino alla fine della stagione delle corse, arricchendo l’ippodromo con diverse tipologie di piante fornite dal vivaio Zelari. Questo intervento non solo mira a migliorare l’aspetto estetico dell’ippodromo, ma anche a creare un ambiente più sostenibile. Zelari Enterprise, fondata nel 1953 a Pistoia, ha saputo evolvere e diversificare la sua attività nel corso degli anni, rispondendo alle esigenze dei suoi clienti e ampliando la propria filiera.

L’azienda è conosciuta per il suo vivaio di piante ornamentali e per le società affiliate Euroambiente, ITAF e B-SEC, che coprono settori dalla realizzazione di opere a verde fino alla sicurezza e digitalizzazione. Un punto di particolare orgoglio per Zelari Enterprise è Villa Zelma, la struttura ricettiva con ristorante situata nelle colline pistoiesi. Villa Zelma non solo rappresenta il legame dell’azienda con il territorio, ma offre anche un’esperienza unica che combina ospitalità, natura e gastronomia di alta qualità. È un simbolo della filosofia aziendale di innovazione e specializzazione che ha caratterizzato Zelari Enterprise nei suoi 70 anni di attività.

Le corse della serata sono state abbinate a vari premi: Premio Zelari Enterprise, Premio Vivaio Zelari, Premio Piante Zelari, Premio Euroambiente Zelari, Premio Itaf Zelari, Premio BSec Zelari, Premio Villa Zelma Zelari.