Lions Piana. La guida passa a Zamponi

Francesco Zamponi nuovo presidente del Lions club Quarrata Agliana Pianura pistoiese. Il tradizionale "Passaggio della campana" è avvenuto il 27 giugno, al Golf club Le Pavoniere di Prato, alla presenza di numerosi ospiti e autorità dei Lions club International, fra cui Elena Vannucchi, officer del Comitato Global service team e il presidente della Zona F (i Club della provincia di Pistoia), Marco Benesperi. Zamponi abita a Montale e ha già ricoperto in passato l’incarico di presidente. Ha portato la sua passione per la poesia anche nel Club, rappresentandolo per diversi anni al Premio internazionale "Città di Quarrata". Fra i tanti altri service coordinati da Zamponi o realizzati con il suo contributo, il "Progetto Martina" e il "Poster per la Pace" che certamente riproporrà.

"Assumere la guida di questo Club è per me un grande onore e un’importante responsabilità" ha detto il neopresidente. Dopo aver ringraziato il direttivo, i soci, i più stretti collaboratori e sua moglie "per il sostegno e l’aiuto", il presidente uscente Antonio Santinacci ha illustrato le molteplici attività svolte nell’annata appena conclusa, con numerosi services di solidarietà sociale, svolti anche in collaborazione con altri Club, fra i quali "Lions in piazza", con prestazioni mediche specialistiche gratuite alla cittadinanza. In linea con le indicazioni del governatore distrettuale, Francesco Cottini, che aveva proposto il sostegno alle vittime di violenza domestica, Santinacci ha realizzato il corso di "Autodifesa in rosa". Zamponi ha rivolto apprezzamenti al suo predecessore, ringraziando il nuovo consiglio direttivo, in particolare il segretario Stefano Mangè, il cerimoniere Francesco Leporatti, il tesoriere Stefano Martini.

Piera Salvi