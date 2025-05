Lions Club in Kosovo. Il gemellaggio si rinnova

Un gemellaggio suggellato da un gesto di solidarietà. In prima linea a promuovere la nuova amicizia oltre confine è il Lions Club Abetone Montagna Pistoiese che nei giorni scorsi con una sua delegazione si è recato a Pejë, in Kosovo, ospite del Camp Villaggio Italia, base dove attualmente opera il 183° reggimento paracadutisti Nembo di Pistoia. In concomitanza dell’impiego dei paracadutisti pistoiesi nell’ambito della Kosovo Force (Kfor) il Lions Club di casa nostra ha stretto un Patto di Amicizia e Cooperazione Internazionale con il suo omologo, il Lions Club di Pejë. Già in aprile si era assistito a un primo momento d’incontro tra le due associazioni: fu in quel momento che una delegazione di rappresentanti della città kosovara venne accolta sulla Montagna Pistoiese. Successivamente, proprio in questi giorni, una rappresentanza pistoiese si è recata a Pejë per donare un container di materiale didattico e sportivo ad alcune scuole locali.

L’iniziativa ha fornito anche l’occasione per organizzare uno spettacolo di magia con il mago pistoiese Francesco Micheloni, già protagonista di iniziative targate Lions, che ha accolto con entusiasmo l’idea di offrire una serata magica di intrattenimento e distrazione a bambini e ragazzi kosovari. La delegazione pistoiese, guidata dal presidente Enrico Potenti, e composta da Cristian Ducceschi, Alessandro Capecchi e Paolo Andreotti, ha visto la partecipazione anche del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che ha avuto l’occasione per far visita ai nostri militari e incontrare le autorità locali. Il reggimento pistoiese è schierato in Kosovo dallo scorso 31 gennaio e partecipa a un’attività pensata dal Ministero per incrementare il pattugliamento e la sorveglianza sul territorio, a supporto della sicurezza e della libertà di movimento nel Kosovo meridionale. Al termine di questa breve esperienza il Lions Club Abetone Montagna Pistoiese appena rientrato rivolge il suo ringraziamento alle tante realtà che hanno contribuito economicamente e non solo al buon esito dell’operazione, Comune di Pistoia, Gruppo Tm Wagen e Estra Energia.

