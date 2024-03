L’importanza della tutela delle api. La sensibilizzazione degli studenti

Progetto congiunto dei Lions Club di Abetone Montagna Pistoiese e Serravalle a tutela delle api. L’iniziativa prende spunto dall’affermazione attribuita ad Albert Einstein in cui lo scienziato inglese asserì: "quando le api scompariranno dal pianeta, all’uomo resteranno 4 anni per sopravvivere". L’evento avrà luogo domani, venerdì 22 marzo alle 9:30, presso l’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese, con protagonisti i ragazzi delle quarte e quinte elementari. Dopo il saluto del preside, dottor Carlo Rai, del presidente dei Lions montani, Paolo Andreotti e di quella di Serravalle, Cinzia Piccioni, sarà l’ingegner Cinzia Nocita a parlare del progetto intitolato "Capiamo".

"E’ significativo – dice la dottoressa Cinzia Piccioni – portare questi temi così importanti dell’ ambiente che a noi toccano da vicino a conoscenza dei bambini della Montagna e altrettanto significativi la collaborazione e il gemellaggio con gli amici Lions che operano su questo territorio. Ne è nato una manifestazione importante – conclude – che coinvolge i bambini di oggi: adulti consapevoli di domani". "Forse non tutti sanno – aggiunge Paolo Andreotti – che le api non sono solo produttrici di miele ma vengono anche utilizzate per il monitoraggio ambientale. A Serravalle Pistoiese alla discarica del Cassero ci sono 180.000 api che da circa tre anni monitorizzano la salubrità dell’ ambiente".

Dopo questa esperienza ai ragazzi verrà affidato il compito di produrre degli elaborati e un logo che fungeranno da testimonianza e promozione per le iniziative future a tutela di questa risorsa preziosa che sono le api, per tenere sotto controllo la qualità dell’ambiente. La sera la manifestazione si concluderà al ristorante Barbarossa presso l’hotel Lago Verde di Serravalle Pistoiese, dove interverrà l’ingegner Paolo Cecchin, direttore produzione Herambiente sul tema "Le api per studiare la qualità dell’ambiente".

Andrea Nannini