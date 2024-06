L’impegno verso gli altri e verso lo Stato

PISTOIA

Nel corso della celebrazione della festa in piazza Duomo, dopo la lettura da parte del prefetto Licia Donatella Messina, del messaggio che il Presidente Sergio Mattarella ha rivolto ai prefetti d’Italia in occasione del 78esimo anniversario della nascita Repubblica, sono stati consegnati alcuni prestigiosi riconoscimenti delle più alte cariche dello Stato a cittadini della provincia di Pistoia. A Sandro Paperetti è stato consegnato il Diploma del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo autorizza a fregiarsi dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro. Diplomi di onorificenza di Cavaliere dell’Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, sono stati consegnati a Lucia Curci, funzionaria dell’Amministrazione civile dell’Interno in servizio presso la Prefettura di Pistoia, per l’attività svolta, espletando il proprio lavoro con professionalità e abnegazione; Mauro Lassi, imprenditore, presidente del Consorzio imprese e pubblicità, fondatore dell’agenzia di comunicazione e pubblicità Point Studio; Franco Monfardini, comandante della polizia provinciale di Pistoia, per lo spiccato spirito di abnegazione nello svolgimento delle sue funzioni; e a Rocco Perrotta, impegnato nell’espletamento di attività solidaristiche in favore della collettività e nel supporto alle persone non vedenti.

Le onorificenze di Ufficiale sono state attribuite a don Cristoforo Mielnik, sacerdote, promotore per l’assistenza ai senzatetto, agli ex carcerati e ai poveri; Renato Nugnes, ex maresciallo dei carabinieri, per essersi dedicato dopo il congedo ad iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto della legalità e delle regole; e a Stanislao Nacca, comandante provinciale dei carabinieri di Pistoia, per essersi distinto per l’onorato servizio reso allo Stato, adempiendo ai delicati compiti di comando con alta professionalità e senso del dovere, non disgiunti da ottime qualità di temperamento e di carattere, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Pa.Ce.