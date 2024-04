L’impegno rinnovato. Torna la famiglia Fagni: "Per rilanciare il centro occorre emozionare"

Il mondo del commercio nel centro storico di Pistoia saluta un gradito ’ritorno’: la famiglia Fagni, infatti, tornerà a gestire in prima persona Fagni Boutique, lo storico negozio di via Curtatone e Montanara. Si chiude così la collaborazione con la famiglia Cuccuini, che ha mandato avanti l’attività fondata nel 1933 negli ultimi quattro anni. Quando, Alessandro e Fabrizio, figli di Fausto (scomparso nell’aprile del 2019), avevano deciso di fare un passo indietro. Ora la scelta di riprendere in mano lo store, quasi in controtendenza con i venti di negatività che spirano nell’ultimo periodo sul commercio in centro, scelta dettata dall’insistenza della clientela per un ritorno in prima linea.

"Pistoia ci ha fatto sentire importanti. Tutto questo affetto – racconta Alessandro – è stata una sorpresa, anche se negli anni ci siamo sempre fatti voler bene e apprezzare. Ma una dimostrazione del genere, onestamente, non ce l’aspettavamo. La città ci ha chiesto a gran voce di rientrare in negozio. Negozio al quale mio padre Fausto è sempre stato legatissimo e dove mio nonno Giuseppe entrò come direttore, per poi acquistare l’attività nel 1944. Insomma, l’aspetto emozionale ha fatto la differenza". In questo nuovo inizio per il negozio Fagni, Alessandro e Fabrizio non saranno soli. "Intanto ci tengo a ringraziare la famiglia Cuccuini, che in questi anni ci ha garantito un grosso aiuto. Da ora in avanti ci darà una mano un partner innovativo, ossia un imprenditore fiorentino. Dopo la conclusione dei lavori al negozio, che resterà chiuso per un mese per essere ristrutturato, aspettiamo i clienti a partire da maggio con una vendita speciale ed esclusiva – spiega Alessandro – Le vere sorprese però arriveranno a settembre con l’avvio della nuova stagione: all’orizzonte ci sono molte novità che segneranno la ripartenza definitiva dello store".

E’ innegabile però che la famiglia Fagni dovrà vedersela con delle criticità oggettive, come quelle vissute ogni giorno dalle attività commerciali del centro storico. Ma ciò non sembra affatto spaventare i titolari che, anzi, vivono questo passo come una sfida da vincere. "Il momento è complicato, in generale, ma questo deve servirci da stimolo. Vogliamo fare fronte alle difficoltà con l’entusiasmo che ci hanno trasmesso i clienti quando ci hanno chiesto di tornare, portando un prodotto che emozioni. Una filosofia questa che ci ha sempre contraddistinto – afferma Alessandro –. Se emozioni i clienti, allora è molto probabile che acquisteranno. Se invece offri loro il basico e il normale, quello cioè che viene venduto un po’ da chiunque e che può essere trovato ovunque, allora no. E’ una missione sempre più difficile, ne sono perfettamente consapevole, ma è una sfida che mi piace. L’obiettivo deve essere quello di continuare a rappresentare un punto di riferimento per la città – concludono dalla famiglia Fagni – come abbiamo sempre fatto, mantenendo alto il livello di qualità".

Francesco Bocchini