"L’impegno del Governo per un grande risultato"

Soddisfazione per l’avvio del piano di decongestionamento è stata espressa dai rappresentanto della Lega. "Accogliamo con soddisfazione l’intervento deciso del Governo per porre fine al modello di accoglienza implementato da Don Biancalani nel quartiere di Vicofaro a Pistoia - ha dichiarato Cinzia Cerdini, capogruppo della Lega in consiglio comunale– Dopo i recenti fatti di cronaca, che si aggiungono a una lunga serie di reati commessi dagli ospiti del centro, il Governo ha preso in mano la situazione, portando il tema all’attenzione nazionale".

"Ringraziamo il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e l’onorevole Andrea Barabotti – ha sottolineato Luca Baroncini, segretario regionale della Lega Toscana – per l’impegno e la determinazione con cui hanno seguito e stanno seguendo la vicenda. Il percorso avviato porterà a un rapido decongestionamento di Vicofaro, dove, a fronte di una capienza massima prevista di 19 persone, ne erano presenti oltre 130".

"Il trasferimento degli ospiti verso altre strutture – ha affermato il deputato della Lega Andrea Barabotti – l’espulsione di alcuni di essi, unito all’impegno assunto dalla Curia di Pistoia a non far transitare ulteriori persone dal centro, rappresentano passi concreti per il ripristino della legalità e della sicurezza nel quartiere, mettendoci nella condizione di sperare che la comunità di Vicofaro potrà recuperare la serenità persa in questi anni. Il modello Biancalani è al tramonto".