Liceo Lorenzini nell’area ex Spadoni. La commissione territorio dà l’ok: "Un passo avanti verso i lavori"

Il terzo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale in programma giovedì, a Palazzo del Vicario, è relativo alla ‘Approvazione delle controdeduzioni alle Osservazioni alla Variante’. La Commissione Territorio, presieduta da Alessio Spelletti, ha dato parere positivo, al termine di un procedimento curato dall’assessore Vittorio De Cristofaro e dell’architetto Patrizia Catucci. Un atto tecnico, non politico, specificano sia il consigliere comunale che l’ex commissario prefettizio.

"Un bel lavoro- commenta Spelletti –anche le minoranze mi sono sembrate costruttive". Nove i punti interessati dalla Variante, il più importante dei quali quello che riguarda lo spostamento del Liceo Lorenzini nell’area cosiddetta ex Spadoni; e poi, le nuovi sedi dei supermercati Lidl ed Eurospin e l’area ex Celli, in via Nieri. "Osservazioni come quelle ricevute dalla Regione Toscana sono state perentorie- aggiunge Spelletti –principalmente hanno riguardato la zona che la vecchia amministrazione ha individuato per il Liceo e l’atterraggio dell’azienda presente su un’area di sua proprietà, con sconti importanti sugli oneri urbanistici". Un atto che era stato prodotto dalla vecchia amministrazione Giurlani, rispetto al quale l’amministrazione Franchi ha deciso di procedere in continuità. Un solo punto, quello che interessa la cartiera Checchi di Pietrabuona, dovrà tornare per essere approvato in conferenza Paesaggistica: la richiesta è che l’edificio mantenga l’aspetto del vecchio opificio.

"Siamo arrivati in fondo – prosegue De Cristofaro –adesso il nostro lavoro sarà portato in consiglio comunale per essere votato. Se, come ci aspettiamo, sarà approvato dai consiglieri, il procedimento dovrà essere completato, per quell’ultimo punto, in conferenza Paesaggistica, per tornare in consiglio. Dopodiché sarà approvata la Variante".

Emanuele Cutsodontis