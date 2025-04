Libri al posto delle slot . La svolta del Circolo

Via le slot, entrano i libri. Ieri mattina al circolo Arci Antonio Gramsci di Catena, in via Santini, è stata inaugurata la nuova biblioteca "Libri in circolo", con oltre cinquecento volumi disponibili per il prestito, diversi arrivati anche tramite donazioni. La biblioteca è stata realizzata nell’ex saletta giochi, dove fino a qualche mese fa c’erano le slot machine. E’ un progetto iniziato dall’ex presidente del circolo Federico Bonacchi, che ha visto la realizzazione del sogno e il taglio del nastro con il nuovo direttivo, eletto recentemente e nel quale Federico Bonacchi rimane attivo. A tagliare il nastro della nuova biblioteca sono stati, infatti, il nuovo presidente Guido Del Fante e la vicepresidente Carolina Acciai, con il consigliere provinciale Francesco Branchetti e Sara Simoni, che si è molto impegnata per realizzare la biblioteca, insieme con Carolina Acciai e la nuova volontaria Federica Pavarelli. Tante le persone presenti all’inaugurazione e grandissima la soddisfazione per avere realizzato uno spazio culturale nel circolo, al posto della saletta slot. "Ringraziamo tutti i volontari e le volontarie – ha detto il presidente Guido Del Fante –. Abbiamo una biblioteca dove prima c’era la sala giochi, è stato un lavoro lungo, una sfida, ma finalmente qui c’è una biblioteca popolare, con più di cinquecento libri che chiunque può prendere in prestito o scambiare". La vice, Carolina Acciai, ha aggiunto: "Vogliamo promuovere un luogo dove si possa fare cultura. Abbiamo in programma di istituire un circolo di lettura, con ritrovo in orario serale, per creare uno spazio dove raccontarsi e raccontare".

Felicissima Sara Simoni: "La saletta giochi aveva un ruolo poco consono a un circolo Arci. Qui trovo uno spazio dove portare avanti le mie grandi passioni. Una volta al mese vorremmo anche proporre un incontro dedicato al Libro del cuore".

Francesco Branchetti ha portato i saluti del presidente della Provincia, Luca Marmo e del consiglio provinciale, poi ha evidenziato: "Il consumismo smodato crea spersonalizzazione. Come combatterlo? Con “prossimità“ che significa essere dentro e resistenza. Questo luogo è un presidio di resistenza e libertà. Più parole leggo, più pensieri ho, più sono libero. La Provincia risente di una legge che l’ha svuotata di risorse. Istruzione e cultura – ha concluso Branchetti – sono rimaste in piedi senza portafoglio e noi cerchiamo di mantenere la loro dignità".

Ricordiamo che una delle prime iniziative in Italia, di una biblioteca nata in un bar, al posto delle slot machine, è stata quella di Alessandra Vannetti, nel Bar Nazionale di piazza Leonardo da Vinci a Pistoia, alcuni anni fa, quando ha dato vita alla Biblioteca dell’Amicizia. Per essere aggiornati sull’attività della biblioteca "Libri in circolo" si possono seguire le pagine Facebook e Instagram del circolo Arci Gramsci di Agliana. Per contatti: 0574.1825449 e 366.5085718.

Piera Salvi