L’ex autista del pulmino ha celebrato le nozze della ex allieva

Ex alunna chiede all’ex autista di scuolabus di celebrare le nozze. A testimonianza di come ricordi e persone dell’infanzia restano indelebili. L’ex alunna è Silvia Castiglia, ora giovane donna aglianese che si è sposata con Michele Musone, genovese trasferito ad Agliana per lavoro. L’ex conducente di scuolabus è Fabrizio Antonelli, pistoiese, dipendente del Comune di Agliana dal 1993: alla guida per ventitré anni e poi passato all’ufficio messi. Fabrizio per tanti aglianesi è ancora "Fiorello" come veniva soprannominato dai bambini che accompagnava a scuola. Erano gli anni in cui il noto showman Rosario Fiorello aveva il codino e si imponeva come fenomeno televisivo. Fabrizio portava il codino, era simpaticissimo e i bambini lo chiamavano “Fiorello“. Dopo trent’anni Silvia così ricorda quel periodo: "Sono bellissimi ricordi d’infanzia. Quando c’era “Fiorello“ sullo scuolabus la giornata era sempre bella. Era responsabile e allo stesso tempo scherzava e ci faceva divertire. Per questo ho voluto che fosse lui a celebrare le mie nozze". Antonelli confessa di essere rimasto molto sorpreso: "Ho accettato, ho chiesto e ottenuto la delega del sindaco per celebrare le nozze nel municipio di Agliana. E’ stata una cerimonia molto emozionante. Ho messo una musica augurale di sottofondo, ho provato una forte emozione e lacrime di gioia. Non avevo mai celebrato un matrimonio e non mi sono mai sposato. Un’esperienza unica. Con Silvia, come con tanti altri bambini dell’epoca, sono rimasto in contatto". Sono migliaia gli alunni che lo ricordano con grande piacere. Nel tragitto casa-scuola e ritorno metteva musica adatta ai bambini e li intratteneva con allegria. Nel luglio 2011 organizzò il "Fiorello school bus day" per fare beneficenza e riunire gli ex scolari che per anni aveva trasportato. Aveva creato anche il gruppo Facebook "Fiorello school bus driver". Fabrizio è anche un grande fotografo e un uomo con profonda sensibilità per il sociale. Passione, resistenza fisica, desiderio di cogliere attimi irripetibili come le espressioni sui volti, lo hanno portato a esplorare il mondo. Ha collaborato a libri ed è stato premiato in concorsi internazionali.

Piera Salvi