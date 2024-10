Letture per Halloween e "La notte dei pupazzi"

Tante iniziative alla biblioteca comunale Michele Fiesoli alla Smilea. Il 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, propone uno dei pomeriggi di lettura del ciclo "Marmocchi a Montale". Dalle ore 16,30 letture ad alta voce per bambini dai tre ai sette anni seguite da un laboratorio "da brivido". Per prenotare: [email protected]; 0573.952250. Sabato 16 novembre, ore 17.30 l’evento "Voci di donne", presentazione dei libri nati dal percorso di scrittura creativa dell’associazione Nuova Colmena di Prato. Verranno presentati: “Due aquiloni“ di Anna Di Costanzo (Susil, 2024), “Una pausa da tre“ di Cinzia D’Onza (2023), “In piedi contro il vento“ di Cristina Magni (Porto Seguro, 2023), “Il viaggio di Anna“ di Elisa Viani (2023). Introduce la direttrice della biblioteca Tatiana Wakefield (foto), modera Marco Beneforti. Venerdì 29 e 30 novembre si svolgerà l’iniziativa "La notte dei pupazzi in Biblioteca" dedicata ai bambini da due a cinque anni. Venerdì 29, alle ore 17, i bambini potranno portare il proprio pupazzo in biblioteca e lasciarcelo a dormire dopo avergli dato la buonanotte. Sabato 30, alle ore 11, i bambini potranno andare a riprendere il pupazzo che racconterà come ha passato la notte in biblioteca e insieme ai bambini verrà letto il libro "Una notte in biblioteca" di Kazuhito Kazeki, Chiaki Okada, Kira Kira, 2022.

Giacomo Bini