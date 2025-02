L’Estra scompare sul più bello. Il ko con Treviso è una pugnalata

Estra

84

Nutribullet

90

ESTRA PISTOIA: Forrest 22, Christon 19, Rowan 3, Kemp 16, Cooke 4; Silins 10, Della Rosa 6, Benetti 4, Saccaggi, Anumba ne, Boglio ne, Novori ne. All. Okorn.

NUTRIBULLET TREVISO: Mascolo 8, Bowman 9, Caroline 8, Olisevicius 18, Paulicap 18; Harrison 15, Macura 11, Pellegrino 3, Mazzola, Mezzanotte, Torresani ne, Martin ne. All. Vitucci.

Arbitri: Rossi, Baldini, Bartolomeo.

Parziali: 28-23; 46-47; 67-63.

Note: tiri da due Pistoia 20/44, Treviso 22/43, Tiri da tre Pistoia 9/21, Treviso 5/18. Rimbalzi Pistoia 27, Treviso 44.

PISTOIA

Una sconfitta che pesa come un macigno e che relega Pistoia al penultimo posto in classifica che con le vittorie di Napoli e Scafati mettono i biancorossi in piena retrocessione. è il momento più difficile per la squadra di Okorn, scomparsa nell’ultimo quarto, dove Treviso ha alzato i giri del motore e portato a casa due punti pesantissimi. Il dato a rimbalzo (+17 Treviso) e la grande prestazione dei lunghi Nutribullett sono elementi chiave nell’analizzare il ko dei biancorossi.

La cronaca. Inizio colloso da parte di Pistoia che deve ancora smaltire le scorie della sconfitta di Trapani. I biancorossi non riescono ad ingranare, faticano in difesa ma anche l’attacco non gira. A 2’ dalla fine del quarto il punteggio recita 16-23 per Treviso ed è qui che Pistoia si sblocca piazzando un parziale di 12-0 che la porta a chiudere il periodo a più 5 (28-23). Nel secondo quarto i biancorossi sembrano essere in controllo della partita, 38-30 a 4’ dalla fine ma non riescono a piazzare la zampata vincente. Treviso ne approfitta e nel giro di 3’ con un break di 4-11 ritorna nel match (42-41). Tutto da rifare per l’Estra che si trova all’intervallo sotto di 1 (46-47). Treviso ci prova a scappare ad inizio terzo quarto arrivando a più 6 (52-58) ma Forrest prima e Christon poi ricacciano indietro il tentativo di fuga degli ospiti e Pistoia con un brak di 11-0 cambia di nuovo il volto alla partita (63-58).

Inizia l’ultimo quarto e Pistoia si fa subito riprendere e sorpassare (68-69). Ci pensa capitan Della Rosa a regalare di nuovo il vantaggio ai suoi (71-69). Il match si inchioda di nuovo sulla parità a metà del quarto (71-71) e lì i biancorossi calano vistosamente e Treviso non si lascia scappare l’occasione: parziale di 4-14 e l’Estra scivola a meno 10 (75-85). Un solco troppo grande da ricoprire per una Pistoia troppo piccola. Ai biancorossi non rimane che uscire a testa bassa e tra i fischi e con una contestazione aperta all’indirizzo del presidente Rowan e del direttore generale Saracca.

Maurizio Innocenti