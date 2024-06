L’estate dei rioni sta per arrivare. Tutto pronto per le sfide sportive

PISTOIA

Ancora pochi giorni e poi l’estate dei rioni pistoiesi entrerà nel vivo con tutti i tornei che faranno da preludio al clou del mese di luglio con la grande attesa per l’edizione 2024 della Giostra dell’Orso in programma il prossimo 25 luglio alle ore 21 in piazza Duomo. Nel frattempo, però, i rioni del Cervo Bianco, Grifone, Drago e Leon d’Oro si sfideranno in numerose discipline sportive arricchendo il calendario come non si vedeva oramai da anni, grazie al lavoro puntuale portato avanti dal Comitato Cittadino e dalla rinnovata coesione e sinergia fra le quattro porte d’accesso alla città per dare qualche proposta di eventi in più ai pistoiesi durante l’estate.

Il sipario si alzerà lunedì prossimo con il via alla prima competizione che vedrà i rioni sfidarsi a padel al "Nursery Campus" di Vannucci Piante: in campo i doppi maschili, femminili e misto con la seconda tornata in programma la sera successiva mentre mercoledì 19 sarà già tempo di rush conclusivo e finale che assegnerà il titolo. Dal 24 giugno i riflettori si accenderanno sul playground "Bertolazzi" di viale Arcadia per il ritorno del Palio di pallacanestro grazie alla collaborazione con Wolf Basket: i rioni si sfideranno sia in campo maschile che femminile ed una sera sarà dedicato anche a chi gioca in carrozzina.

Le serate di gare saranno il 24 e 25 per le semifinali, 27 e sabato 29 giugno per le finali. Contestualmente prenderà il via anche il palio del calcio con ben quattro categorie che si scontreranno: Seniores, con le semifinali fra il 26 ed il 27 giugno e finale il primo luglio allo stadio "Melani" alle 21.30 unitamente a Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Tutta la prima fase si disputerà al "Frascari", gli atti conclusivi allo stadio. Grazie alla disponibilità della palestra "Anna Frank", dal primo al 4 luglio in campo anche per la Giostra del volley con squadre miste seniores pronte a sfidarsi. L’ultima kermesse in ordine di calendario è il Palio dell’Hockey, che si svolgerà al "Frascari", il 12 ed il 16 luglio con semifinali e finali.

S.M.