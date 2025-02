"Leon e io", uno spettacolo per i più piccini. Il mondo dei clown dove i leoni amano volare

Nuovo appuntamento con il teatro ragazzi oggi, domenica 16 febbraio, alle 16, al Teatro Bolognini dove è in programma "Leon e Io" (dai 2 anni in su), viaggio che accoglie il pubblico nel mondo onirico e un po’ assurdo di un curioso Domatore di leoni. Un grande sipario chiuso nasconde qualcosa, tutto è pronto e il Domatore presenta fieramente il suo Leon ma lui non si vede. Tra rocambolesche acrobazie, evoluzioni al trapezio e cerchi di fuoco il pubblico sarà catapultato in un mondo clownesco dove i leoni amano volare e non obbediscono mai.

Il lavoro di regia si basa sull’improvvisazione da cui ha origine e la scrittura scenica e tutta la composizione. La versatilità di Lucia Fusina, ideatrice e attrice dello spettacolo, hanno consentito a Bobo Nigrone, alla regia, di spaziare tra le corde della comicità, dello stupore, della sensualità, del tragicomico e dell’assurdo, passando da spunti che attingono dall’universo di Fellini a quello di Ionesco. Si potranno trovare i personaggi tipici del circo, nella sua tradizione e tipi umani, "caratteri" nei quali il pubblico di grandi e piccini si può riconoscere. Si incontreranno diversi linguaggi, attraverso i quali si dipana la storia con fluidità.

Teatro comico, clownerie, numeri circensi e teatro di figura, sono sostenuti da una struttura drammaturgica semplice che restituisce con immediatezza l’alternarsi tra i fallimenti e le conquiste di Leon, alternanza che appartiene alla vita di tutti e con cui imparare a fare i conti.

Biglietti a 5 (under 14) e 7 euro (adulti). Prevendite on line su www.bigliettoveloce.it o alla biglietteria del teatro da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

l.m.