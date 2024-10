"Legàmi" viaggio nelle emozioni della vita

C’è tempo fino a domenica 27 ottobre per visitare la mostra fotografica allestita nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale, in Piazza del Duomo, a Pistoia, e inaugurata, con grande successo di pubblico, nel pomeriggio di sabato 5 ottobre. La mostra si intitola "Legàmi" ed è stata organizzata dal Gruppo Fotoamatori Pistoiesi Aps (la sigla sta per associazione di promozione sociale), con la compartecipazione del Comune di Pistoia. L’evento si inserisce nell’ambito della prima edizione del festival "Pistoia Visioni", che propone una visione moderna e contemporanea della fotografia, unita a un processo culturale e alla promozione di concetti che la accompagnano nel suo sviluppo. "Legàmi" è dunque un invito a guardare oltre la superficie delle immagini, a scoprire le storie nascoste e a riconoscere l’importanza delle connessioni che ci rendono umani.

Attraverso l’obiettivo di quattro fotografi emergenti selezionati per il "Pistoia Visioni", la mostra rivela le connessioni invisibili che uniscono individui, famiglie, comunità e culture. Le immagini esposte catturano momenti di intimità, solidarietà, conflitto e riconciliazione, offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche che definiscono l’esperienza collettiva.

Le fotografie di Federico Arcangeli, Chiara Arturo, Matteo Fenili e Anna Ratajczyk spaziano da ritratti intimi a scene di vita quotidiana, da rappresentazioni astratte a narrazioni documentaristiche, creando un mosaico visivo che invita lo spettatore a riflettere sul significato dei legami nella propria vita. Ogni opera esposta – si legge nella presentazione – non è soltanto una testimonianza visiva, ma anche un invito a considerare la complessità delle interazioni umane e a riconoscere la bellezza e la fragilità delle connessioni che le sostengono. "Legàmi" si articola in diverse sezioni che affrontano i vari aspetti delle relazioni: i legami familiari, l’amicizia, l’amore, le relazioni intergenerazionali e quelle interculturali. Ogni sezione è curata con attenzione per guidare lo spettatore in un viaggio emozionale attraverso le sfaccettature della vita, rivelando storie universali di gioia, dolore, crescita e cambiamento. Perchè la fotografia è sempre narrazione. La mostra giunge al termine di una serie di eventi collaterali, tra cui incontri con gli autori e dibattiti con nomi affermati della fotografia, per approfondire il dialogo su come le fotografie possano contribuire a una maggiore comprensione e consapevolezza dei legami che formano la trama della nostra esistenza. "Pistoia Visioni", grazie al Gruppo Fotoamatori Pistoiesi, accende una ulteriore luce sul mondo della fotografia a Pistoia, che vanta artisti illustri e che si dimostra, anno dopo anno, sempre più ricco e pieno di interessanti intuizioni e spunti. Ingresso libero dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; lunedì chiuso.

Per informazioni www.pistoiavisioni.it e i canali social Facebook e Instagram @pistoiavisioni.

lucia agati