Leccio caduto in strada. Controlli in viale Verdi

Nella prima mattinata di ieri, in cima a viale Verdi, poco distante dalla gelateria Desideri, ha ceduto un altro leccio. Nessun danno a persone o cose. Secondo una prima ricostruzione, il tronco era marcio. Stavolta, a differenza di quanto avvenuto nei mesi passati, la causa non è il vento. Qualcuno, sui social, ha espresso retro pensieri sulla possibilità di cause dolose. Il problema degli alberi parte da lontano e c’è anche chi ipotizza che il crollo sia stato causato dalla presenza di un insetto chiamato cerambice che, attaccando le piante, le distrugge. Alcuni passanti lo avrebbero notato nei giorni scorsi sugli arbusti del viale. Si allunga così la serie di alberi caduti sull’asfalto a partire da novembre 2023. Il 10 novembre un grosso pino era crollato sulla Baita di Babbo Natale a Montecatini. Nove i feriti, tra i quali alcuni funzionari delle Terme. Il 22, sul viale Adua, un vento forte aveva poi provocato la caduta di diversi alberi. Due di questi sul viale Bustichini, una delle zone a rischio maggiore. Altri alberi erano caduti davanti la biblioteca in via Lucchese, in via Baragiola, allo stadio, in pineta e nella Nievole. Viale Bustichini e la strada della biblioteca erano state chiuse per la rimozione degli alberi. Diversi rami si erano spezzati, anche all’ingresso delle Terme Redi. Il sindaco Luca Baroncini aveva ordinato per giovedì 23 novembre la chiusura delle scuole e del mercato settimanale, la chiusura della Pineta e dei principali viali alberati. Nei giorni successivi, un altro pino era caduto davanti al bar Stadio.

Negli ultimi mesi, sono stati effettuati controlli sulla tenuta e la stabilità dei tronchi del viale Adua e di viale Bustichini e sono stati rimossi quelli a rischio. Il 17 novembre 2022 un albero ad alto fusto era caduto in viale IV Novembre finendo sopra un’auto parcheggiata. Fortunatamente non c’erano stati feriti. Altri alberi erano caduti in pineta nel 2021.

Giovanna La Porta