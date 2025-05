L’eccellenza di Quarrata a Firenze. Al Mida la vetrina dell’artigianato

Anche Quarrata è presente al Mida (Mostra Internazionale dell’Artigianato) l’evento che si svolge ogni anno alla Fortezza da Basso di Firenze. Ieri mattina il sindaco Gabriele Romiti e l’assessore Maria Vittoria Michelacci hanno fatto visita alla mostra, ricevuti dalla project manager della manifestazione Costanza Magni, dove i visitatori arrivano da ogni parte per ammirare, prendere contatti e acquistare manufatti artigianali che rappresentano le eccellenze d’Italia e del mondo.

Nel padiglione Spadolini, adibito alla valorizzazione delle opere più rappresentative dell’artigianato della nostra Regione, accanto agli alabastri di Volterra, è esposto il "trono di Minerva", realizzato per Goti Arredamenti su disegno della designer Marlisa Marasco, dall’artista del legno Diego Sarti con il contributo del maestro tappezziere Luciano Magni, entrambi quarratini. Una vetrina importante per la peculiare abilità degli artigiani di Quarrata, a cura dell’associazione Magnificoingegno Arci Quarrata, che è stata apprezzata il giorno dell’inaugurazione anche dai rappresentanti delle istituzioni toscane, con il presidente Eugenio Giani per la Regione, la sindaca di Firenze Sara Funaro per l’amministrazione comunale, accompagnati dal presidente del Mida Giovanni Bettarini.

"Voglio complimentarmi per la perizia e la tecnica dimostrate in questo lavoro – ha osservato Giani, che rivolgendosi a Diego Sarti ha ricordato anche il bassorilievo che l’artista del legno quarratino nel 2019 gli aveva donato, raffigurante il giglio di Firenze. Nell’area espositiva Abita inoltre si trovano le aziende quarratine Atelier Nieri, produttrice di poltrone e divani interamente realizzati in Toscana, e Creole e Disordine dei sogni che realizzano biancheria artigianale per la casa.

"Quando c’è la qualità si vede subito – ha detto l’assessore Michelacci– non posso che essere orgogliosa nel visitare queste che sono alcune delle aziende che portano avanti la tradizione della nostra città, che coinvolge tutta la filiera del mobile e dei complementi d’arredo". Soddisfazione anche da parte del sindaco: "Ho voluto fare una visita al Mida per dimostrare vicinanza a queste aziende che nel contesto di così tante presenze importanti provenienti da tutto il mondo portano alto il nome di Quarrata – ha sottolineato Romiti - Qui tutti i visitatori ammirano le nostre eccellenze artigianali. Desidero anche ringraziare Costanza Magni per l’accoglienza che ci ha riservato".

Daniela Gori