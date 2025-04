L’eccellenza dell’enogastronomia italiana nel cuore della città

Il profumo del pane appena sfornato, il gusto intenso di un vino che racconta una storia, la scoperta di sapori autentici che parlano di territori e tradizioni, un viaggio nei meandri dell’Italia proprio nel cuore di Pistoia. Radici Italiane, boutique specializzata in prodotti enogastronomici d’eccellenza, ha da pochi giorni ufficialmente trasferito la propria sede, senza però perdere la propria unicità e il proprio obiettivo: promuovere e valorizzare le migliori specialità gastronomiche e vinicole italiane.

Il nuovo punto vendita è in via Roma 28, nel cuore del centro storico e a pochi passi da Piazza del Duomo. Presenta un ambiente accogliente e curato, in cui appassionati e curiosi potranno scoprire e apprezzare i sapori autentici della tradizione italiana. Un trasferimento che, per Radici Italiane, segna un importante cambiamento, ma anche un rinnovato impegno nella promozione delle eccellenze.

L’attività nasce per far conoscere al pubblico italiano e internazionale il meglio dell’enogastronomia italiana. E sono state proprio le esperienze personali dei due fondatori a dare un ulteriore tocco di colore al progetto di Radici Italiane. Tommaso Pasquinelli, nato e cresciuto in Toscana, ha lavorato prima a New York e poi a Buenos Aires, mentre Denise Ortiz è arrivata in Italia proprio dall’Argentina, suo paese di nascita.

La boutique offre una selezione accurata di prodotti artigianali, biologici e certificati. Tra le specialità spiccano vini pregiati, pasta artigianale, biscotti tradizionali, cioccolato di alta qualità e molto altro. Molti dei prodotti vantano le prestigiose certificazioni Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta), garanzia di qualità e autenticità. Denominazioni che indicano che gli alimenti provengono da specifiche aree geografiche e sono realizzati secondo metodi tradizionali, mantenendo un legame indissolubile con il territorio d’origine.

Michele Flori