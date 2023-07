"Le visite alla discarica sono inutili"

"Un’iniziativa che critichiamo, esattamente come criticammo le iniziative più o meno analoghe organizzate durante le legislature del centrosinistra". Questa la posizione di Serravalle Civica, sulle visite guidate alla discarica del Fosso di Cassero annunciate qualche giorno fa dal presidente del Comitato cittadino della discarica, Francesco Romagnoli. La prima visita si terrà il prossimo lunedì e i cittadini interessati a visionare il sito insieme ai tecnici possono contattare il numero 348.2551235, così come ha reso noto il Comune in una nota. Un progetto, nelle intenzioni dei promotori, per tranquillizzare la cittadinanza, con il consiglio comunale che ha approvato di recente un ordine del giorno (emendato), per esprimere la propria contrarietà all’ipotesi di una rivalutazione al rialzo dei volumi della discarica richiesta da Herambiente, che non dovrebbe coincidere con un ampliamento della discarica, come è stato espresso anche dall’amministrazione. Serravalle Civica ha però puntato il dito tanto contro la giunta Lunardi quanto verso lo stesso comitato, ricordando la raccolta firme lanciata per promuovere una riforma del Comitato cittadino. "Abbiamo presentato una petizione sottoscritta da 205 persone, per riformare il comitato ampliandone i poteri di intervento a tutela della sanità e della sicurezza pubblica. Ma la giunta l’ha respinta – rileva la formazione di Elena Bardelli (foto) – chiediamo poi ai cittadini: vale la pena tenere in vita un comitato che più che vigilare, organizza visite concordate con il gestore presso l’impianto?".

G.F.