Le scuole in campo: Pistoia School Cup al via

Ha preso il via lo scorso venerdì la prima edizione della Pistoia School Cup, il torneo di calcio che coinvolge otto istituti superiori della provincia di Pistoia. La manifestazione è stata ideata dalla Consulta Provincia degli studenti, con la collaborazione di Asd Scuole Sportive e Msp Pistoia. Le otto scuole sono state divise in due gironi da quattro, con le partite che verranno giocate ogni venerdì e domenica alle 19:30 e alle 21:15 negli impianti di Pistoia Ovest e al Frascari. La finale verrà invece disputata allo stadio "Marcello Melani".

"All’inizio dell’anno abbiamo pensato a quali novità introdurre per migliorare l’esperienza scolastica degli studenti pistoiesi – ha affermato Michael Petrullo, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti – e l’idea del torneo di calcio ci è sembrata la soluzione ideale. Il calcio è un veicolo di valori come impegno, sacrificio e collaborazione che sono essenziali anche in aula. Quanto fatto è solamente un punto di inizio, perché il prossimo anno ci piacerebbe ampliare ulteriormente il progetto coinvolgendo anche altre discipline sportive e aumentando il numero di studenti coinvolti".

La prima giornata è andata in scena nei giorni scorsi e per quanto riguarda il Girone A ha visto l’Einaudi battere nettamente il Petrocchi per 11-0, mentre Savoia e Capitini hanno pareggiato per 1-1. Nel Girone B invece successo per il Forti nei confronti del Pacini (3-1) e per il Fedi Fermi ai danni del Salutati (0-2). Il torneo riprenderà il prossimo venerdi.